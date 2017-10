Advocaat Catalaanse leider: "Puigdemont is niet van plan om onder te duiken" "Er is nog niets beslist over politieke asielaanvraag" HA

08u11

Bron: Belga 2 photo_news De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont (foto) verblijft sinds gisteren in ons land. Hij stelde Paul Bekaert aan als zijn raadsman. Carles Puigdemont is niet weggevlucht uit Spanje en hij is ook niet van plan om in ons land onder te duiken. Dat heeft zijn advocaat Paul Bekaert vanochtend gezegd in 'De Ochtend' op Radio 1. Hij bevestigde ook dat de afgezette Catalaanse minister-president later op de dag met een verklaring komt, maar meer details geeft hij niet.

De Catalaanse leider stelde Bekaert gisteren aan als zijn advocaat. Vermoed wordt dat Puigdemont zal proberen in ons land asiel aan te vragen, al kan zijn raadsman dat niet bevestigen. "We houden alle opties open en we onderzoeken alle pistes. We hebben tijd", klinkt het. De twee hebben wel al "een strategie besproken".



De West-Vlaamse mensenrechtenadvocaat benadrukt dat asiel krijgen moeilijk wordt voor Puigdemont. "Je kunt het vragen, maar of je het ook krijgt is een andere zaak". Bekaert vroeg eerder al asiel aan voor verschillende Spaanse Basken, maar dat werd nooit toegekend, stelt hij.

Verklaring

Volgens Puigdemont's raadsman is het nog te vroeg om te spreken van een diplomatieke rel met Spanje. "Voor het ogenblik gaat het gewoon om een EU-burger die naar Brussel komt", zegt Bekaert. "Puigdemont is hier als een vrij man en hij is niet van plan om onder te duiken. Hij heeft wellicht politieke bedoelingen door naar de hoofdstad van Europa te komen, maar het is veel te vroeg om te spreken van een diplomatieke rel. Maar dat Spanje op dat vlak erg lichtgeraakt is, daar kan ik van meespreken."



Puigdemont komt later op de dag - volgens verschillende Spaanse media om 12.30 uur - met een verklaring. Bekaert bevestigt, maar heeft geen verdere details. "Ik weet niet wat hij gaat zeggen. Ik ben zijn juridisch assistent, niet zijn woordvoerder".

Als men de onafhankelijkheid uitroept, dan blijft men best bij zijn volk Kris Peeters (CD&V)

CD&V-vicepremier en minister van Werk Kris Peeters is alvast niet mals voor Puigdemont. "Ik wil niet op de zaken vooruitlopen, maar als men de onafhankelijkheid uitroept, dan blijft men best bij zijn volk", verklaarde Peeters in 'De Ochtend'.