Adviseur Witte Huis wilde inhoud Oekraïne-gesprek Trump afschermen

17 november 2019

06u57

Bron: Belga 0 Een raadgever van de Amerikaanse president Donald Trump heeft na het controversiële telefoontje van Trump met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky geadviseerd om de toegang tot de letterlijke inhoud van het gesprek te beperken. Dat heeft hij gezegd in een getuigenis aan het Congres, die zaterdag werd vrijgegeven.

Timothy Morrison, een Oekraïne-specialist in het Witte Huis, verklaarde aan het Congres dat hij zich onmiddellijk realiseerde hoe gevoelig het karakter van het telefoongesprek was tussen beide staatsleiders. Tijdens het onderhoud, waarvan de transcriptie uiteindelijk eind september door het Witte Huis werd vrijgegeven, had Trump aan zijn ambtgenoot gevraagd om onderzoek te doen naar de Democraat Joe Biden, die een goede kans maakt om het bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar tegen Trump op te nemen.

"Ik heb geadviseerd om de toegang te beperken tot de letterlijke weergave van de conversatie", getuigde Morrison. Hij voegde er wel aan toe dat hij niets aanstootgevends had opgemerkt in de uitwisseling tussen Zelensky en Trump.

De getuigenis van Morrison "toont aan dat het telefoongesprek dat president Trump op 25 juli had met de Oekraïense president Zelensky onmiddellijk in het hele Witte Huis alarmbellen heeft doen afgaan", reageerde op zijn beurt Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden, in een verklaring.