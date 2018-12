Adviseur: “Trump wil alle subsidies voor elektrische auto’s schrappen” LH

Bron: Reuters 0 Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, heeft vandaag gezegd dat de Trump-administratie een einde wil maken aan alle subsidies voor elektrische auto’s en andere voertuigen op hernieuwbare energiebronnen. Dat meldt persbureau Reuters.

President Trump dreigde er vorige week mee alle subsidies voor General Motors in te trekken. Aanleiding was het nieuws dat GM 14.000 jobs wil schrappen in de VS en Canada, en vijf fabrieken de deuren moeten sluiten. “Ik ben er om Amerika’s arbeiders te beschermen”, tweette hij. Als GM niet inbindt, wil de president onder meer het belastingvoordeel van 7.500 dollar intrekken dat de eigenaars van een elektrisch GM-model krijgen. Amerikaanse kopers van een ‘groene’ Tesla of GM hebben er al dankbaar van gebruikgemaakt. Autofabrikanten willen die maatregel uitbreiden, maar nu wil de Trump-administratie dus het omgekeerde.

“We willen een einde maken aan al deze subsidies”, zei Kudlow. “En trouwens, alle subsidies die werden opgestart tijdens de regering-Obama, willen we ook beëindigen”, ging hij verder. “Daarvoor mikken we op 2020 of 2021.”

Experts zeggen dat het Witte Huis de regeling niet eenzijdig kan veranderen. Kudlow maakte duidelijk dat eventuele wijzigingen niet alleen GM zouden raken. “Ik denk dat je dat wettelijk kunt,” zei hij nog. Ook Reuters acht de kans klein dat de plannen van Trump werkelijkheid worden aangezien de Democraten vanaf januari de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden.

