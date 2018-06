Adviseur Trump trekt staart in na 'plek in de hel'-sneer naar Trudeau, president blijft hard: "Zijn kritiek op mij zal Canada veel geld kosten"

ADN

12 juni 2018

18u15

De topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump betreurt zijn felle kritiek op de Canadese premier Justin Trudeau. Handelsadviseur Peter Navarro suggereerde eerder dat Trudeau "een speciale plek in de hel verdient". Trump zelf houdt voet bij stuk en zegt dat het fout was van Trudeau om een kritische persconferentie te geven terwijl hij in het vliegtuig zat. "Een fout die de mensen in Canada veel geld zal kosten", voegde hij eraan toe.

De Canadese leider had na de G7-top in zijn land kritiek geuit op de importheffingen van de Trump-regering. Hij noemde die heffingen "beledigend" en herhaalde dat Canada tegenmaatregelen neemt.

Kort daarna liet Trump via Twitter weten dat hij afstand nam van de gemeenschappelijke slotverklaring van de top. Volgens de Amerikaanse president waren de woorden van Trudeau dat Canada niet met zich laat sollen "heel erg oneerlijk en zwak." Handelsadviseur Navarro reageerde mogelijks nog steviger: "Er is een speciale plek in de hel voor elke buitenlandse leider die zich bezighoudt met boosaardige diplomatie met president Trump en die hem in de rug probeert te steken als hij de deur uitloopt."

Vandaag zei Navarro tijdens een conferentie in Washington dat hij met die opmerking een krachtig signaal had willen geven. Hij erkende dat zijn taalgebruik "ongepast'' was en heeft spijt. "Het was mijn fout, het waren mijn woorden."

Volgens president Trump heeft Trudeau "geleerd van de fout om mij te bekritiseren". "Het gaat de mensen in Canada veel geld kosten", zo reageerde hij kort op de commotie rond de G7-top tijdens een persmoment in Singapore vandaag, waar de historische top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un plaatsvond. "Hij kan dat niet doen", aldus Trump.