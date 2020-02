Adviseur Johnson stapt op na rel over uitspraken: “Vrouwensport beter vergelijken met Paralympics dan met mannen” KL

17 februari 2020

22u01

Bron: De Morgen 0 Een pas aangeworven adviseur van Brits premier Boris Johnson stapt alweer op na verontwaardiging in het hele Britse politieke spectrum. Aanleiding zijn een aantal controversiële standpunten die de man op blogs zou gepost hebben, en het feit dat Downing Street die niet veroordeelde.

In een gespannen briefing met de media op maandag, weigerde de officiële woordvoerder van de eerste minister meer dan 30 vragen over de benoeming van Andrew Sabisky te beantwoorden. Ook de vraag of de premier het eens was met de standpunten van zijn nieuw aangenomen adviseur bleef onbeantwoord.

Die standpunten, die Sabisky in het verleden op verschillende blogs verkondigde, zijn nochtans bepaald controversieel te noemen. Zo stelde hij voor “afgedwongen contraceptie” te gebruiken om het ontstaan van een “permanente onderklasse” te verhinderen, en beweerde hij dat zwarte Amerikanen een lager gemiddeld IQ hebben dan blanke mensen en een grotere kans hebben op een “intellectuele handicap”. “Ik zeg altijd recht voor z’n raap dat de vrouwensport beter te vergelijken is met de Paralympische Spelen dan met de mannen”, tweette hij vorig jaar ook nog.

Het leverde de 27-jarige een politieke rel van jewelste op, waarna Sabisky geen andere keuze had dan de eer aan zichzelf te houden en op te stappen.

Zij het niet voordat hij op twitter nog een keertje uithaalde: “De mediahysterie over mijn oude online commentaren is gek, maar ik wil geen afleiding zijn voor de overheid. Daarom heb ik besloten om ontslag te nemen. Ik hoop dat Downing Street nog meer mensen met goede geopolitieke competenties inhuurt en dat de media leren om te stoppen met selectief citeren”.