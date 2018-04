Advies: "Nederlands natuurreservaat moet bijna 1.000 edelherten afmaken" ADN

25 april 2018

16u55

Bron: ANP 19 In het Nederlandse natuurreservaat Oostvaardersplassen moeten ruim 1.150 herten en paarden zo snel mogelijk weg. Dat schrijft een commissie onder leiding van voormalig Nederlands staatssecretaris Pieter van Geel in een advies dat vandaag is aangeboden aan de provincie Flevoland.

Voor 980 edelherten die moeten verdwijnen, ziet men geen andere oplossing dan ze af te maken. Mogelijk loopt het aantal dieren dat weg moet nog op, door de geboorte van jonge dieren dit voorjaar.

Hongerdood

Het aantal grazers in de Oostvaardersplassen was vorig najaar opgelopen tot meer dan 5.000. Maar vele dieren stierven deze winter de hongerdood. Volgens de commissie-Van Geel zijn er echter nog te veel dieren en moet hun aantal "drastisch" naar beneden, vanwege een aanpassing van het gebied en omdat de natuur tijd nodig heeft om zich te herstellen. In de toekomst zou er nog ruimte zijn voor zo'n 1.500 dieren, luidt het.

Voor heel wat paarden en herten betekent dat dus opkrassen of afgemaakt worden. Zo'n 180 Konikpaarden zouden naar andere natuurgebieden in Europa kunnen. Voor de Heckrunderen -minder dan 160- is er ruimte genoeg. Maar tegelijk moeten bijna 1.000 edelherten worden afgemaakt.