Adul Sam-on, de tienerheld met cruciale rol voor redding ploegmakkers uit Thaise grot Joeri Vlemings

11 juli 2018

Adul Sam-on is veertien en komt uit een straatarme regio in Myanmar. Om de jongen zonder papieren een betere toekomst te schenken, dropten zijn ouders hem acht jaar geleden bij een baptistendominee en zijn vrouw in het Thaise district Mae Sai. Adul bleek een uitmuntende leerling te zijn. En dat kwam hem én zijn voetbalteam goed van pas, toen de reddingswerkers hen vonden in de grot.

In Myanmar had Adul weinig kansen om iets van zijn leven te maken. Hij woonde er in een arme regio in de niet-erkende staat Wa, waar de plaatselijke guerilla hem wellicht al op jonge leeftijd onder dwang zou inlijven. Degelijk onderwijs bestaat er niet en kinderen komen meestal in de drugshandel terecht. Zijn ouders lieten hem daarom op zesjarige leeftijd achter in Thailand bij een baptistenkoppel dat, zo hoopten ze, beter voor hun zoontje zou kunnen zorgen. En Adul deed het uitstekend. Hij bekwaamde zich in maar liefst vijf talen, waaronder ook Engels. En de geliefde leerling schittert bovendien ook nog eens in de sport.

Minder dan een derde van de Thaise bevolking begrijpt Engels, maar Adul spreekt het als primus van de school vlot. Dat was cruciaal toen Britse duikers de twaalf voetballertjes van voetbalploeg de Wilde Zwijnen en hun coach eindelijk vonden in het grottencomplex van Tham Luang aan de grens met Myanmar en Laos. Het was 2 juli en het hongerige team zat al tien dagen vast, vier kilometer ver in de donkere, ondergelopen onderaardse gangen. Adul was de enige die zich in het Engels kon uitdrukken en kon communiceren met de reddingswerkers. Uiterst beleefd deed hij eerst een wai-groet, zoals hij op school pleegt te doen bij elke leraar die hij kruist. Hij maakte meteen duidelijk dat ze vooral eten nodig hadden en hoelang ze al probeerden te overleven. "Welke dag zijn we vandaag?" vroeg hij.

Na achttien dagen werden de laatste spelers en hun coach gisteren bevrijd dankzij een gigantische reddingsoperatie van tientallen duikers, artsen, militairen en andere medewerkers.

Adul is niet de enige van het gezelschap die staatloos is. Nog twee ploegmakkers en coach Ekkapol Chantawong - zelf al op jonge leeftijd een weeskind - zijn dat ook. Ze behoren tot etnische minderheden en zijn het gewend om te pendelen tussen Myanmar en Thailand. Er leven minstens 440.000 geregistreerde staatlozen in Thailand. Maar volgens de Verenigde Naties zijn ze mogelijk zelfs met meer dan drie miljoen. Ze zijn vaak slachtoffers van het etnische geweld in Myanmar dat al jaren aanhoudt. Ze genieten nauwelijks wettelijke bescherming. Adul mag niet trouwen voor de wet, mag niet werken, krijgt geen bankrekening, mag niet reizen, mag niet stemmen en mag geen eigendom hebben.

De voetbalploeg van de Wilde Zwijnen is een soort van tweede thuis voor zowel staatloze als Thaise kinderen. Ze deden wel vaker uitstapjes in de jungle in het weekend en bezochten ook al eerder het grottencomplex van Tham Luang.

Van in het begin rees de vraag of de 25-jarige coach Ekkapol Chantawong aansprakelijk zou worden gesteld voor de dramatische trip die helemaal fout liep. Maar dat werd al snel van tafel geveegd. Ekkapol kreeg meteen alle steun van de ouders. Ook die van Adul waren 'coach Ek' dankbaar, omdat hij "voor de jongens zorgde en hen in veiligheid bracht in het donker". Ekkapol leerde de tieners mediteren en spaarde zijn eten en water voor hen. De trainer verontschuldigde zich vanuit de grot bij de ouders.

De mama en papa van Adul bleven ook toen hun zoon vastzat in de grot waakzaam over zijn beleefdheid. "Als je eruitkomt, moet je elke hulpverlener individueel bedanken".