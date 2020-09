Adnane (11) werd ontvoerd, verkracht en vermoord: buurman (24) opgepakt, Marokko reageert geschokt HAA

17 september 2020

22u11

Bron: VRT, World Today News 18 In Marokko wordt geschokt gereageerd op de moord op een 11-jarige jongen in Tanger. Adnane Bouchouf werd ontvoerd, verkracht en gedood door een twintiger die in de buurt woonde. De dader heeft de feiten bekend. In de publieke opinie klinkt de roep steeds luider om hem de doodstraf te geven.

Adnane verdween vorige week maandag. Hij verliet zijn ouderlijk huis in het noorden van het land om medicijnen te halen bij de apotheker, maar keerde nooit terug. Een dag na zijn verdwijning kreeg de politie bewakingsbeelden in handen waarop te zien is hoe een man een gesprek aanknoopt met de jongen en het duo uit beeld verdwijnt.

Buurman

Bijkomend speurwerk leidde de agenten naar een verdachte: een 24-jarige man die in een appartement nabij de woning van het kind woonde. De twintiger werd zaterdag gearresteerd. Hij bekende dat hij de jongen naar zijn appartement meenam, waar hij hem verkrachtte en vermoordde. Het lichaam van Adnane begroef hij in een tuin.

Ook drie huisgenoten van de twintiger werden het voorbije weekend ingerekend. De politie had eerder een foto van de verdachte verspreid en onderzoekt waarom het trio de man niet heeft aangegeven. De huisgenoten riskeren celstraffen van twee maanden tot vier jaar.

Doodstraf

De 24-jarige man die de jongen doodde, hangt de doodstraf boven het hoofd. Dat is in Marokko de straf voor het ontvoeren van een minderjarige met de dood tot gevolg. In de praktijk is de doodstraf sinds 1993 niet meer uitgevoerd in het Noord-Afrikaanse land en wordt die omgezet in een levenslange gevangenisstraf.

In de publieke opinie klinkt ondertussen de roep steeds luider om de dader toch de doodstraf te geven. Verbolgen inwoners van Tanger trokken recent de straat op om hun stem te laten horen en er doet een petitie de ronde.



