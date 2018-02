Adjunct-hoofd van Oxfam stapt op na verhalen over seksfeestjes met prostituees EB

12 februari 2018

16u42

Bron: AFP, Belga 5 Penny Lawrence is opgestapt als plaatsvervangend directeur-generaal van de ngo Oxfam ten gevolge van het seksschandaal rond hoge medewerkers van de hulporganisatie in Haïti en Tsjaad. Lawrence sprak in een communiqué haar "droefheid" en "schaamte" uit omtrent hun gedrag. Daarvoor neemt ze nu haar "volledige verantwoordelijkheid" op.

De Europese Commissie had eerder de leidinggevenden van de ngo op het matje geroepen. "Zij moeten totale duidelijkheid verschaffen, anders gaat de geldkraan dicht", waarschuwde een woordvoerster.

Verschillende hooggeplaatste Oxfam-medewerkers liggen onder vuur omdat ze in Haïti -dat helemaal in verval was na de aardbeving van 2010- seksfeestjes met prostituees hadden georganiseerd. Ook over Oxfam-personeel in Tsjaad doken gelijkaardige verhalen op.

"Niet adequaat gereageerd"

De opgestapte topvrouw zei dat ongepast gedrag van de dienstdoende directeur en zijn ploeg in Tsjaad "gesignaleerd" was vooraleer ze naar Haïti trokken. "Wij hebben niet op een adequate manier gereageerd", aldus Lawrence.

Haar ontslag volgt op een gesprek van de Britse minister van Ontwikkelingsssamenwerking Penny Mordaunt met leidinggevenden van Ofxam. Zijn ministerie heeft al laten weten zijn werk met de organisatie "opnieuw te bekijken".

"We verwachten respect"

"We verwachten dringend een duidelijke en volledig transparante uitleg van de organisatie", aldus de woordvoerster van de Europese Commissie. "We zijn bereid om de financiering voor organisaties die de ethische regels niet respecteren stop te zetten. De Europese Commissie verwacht van haar partners respect voor de ethische normen en er is zero-tolerance voor misbruik dat gepleegd wordt door organisaties die we financieren."

Oxfam Groot-Brittannië kreeg in 2011 -het jaar waarin de feiten zich afspeelden- 1,7 miljoen euro van Europa. Volgens de hoofdzetel in het Verenigd Koninkrijk werd er meteen een intern onderzoek opgestart. Vier medewerkers zijn daarna ontslagen, drie anderen namen zelf ontslag.