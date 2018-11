Adélaïde wordt in metrostation in de billen geknepen, maar daarna draait ze de rollen om Sven Van Malderen

01 november 2018

17u47

Bron: Le Parisien 0 Wat te doen als u het slachtoffer wordt van ongewenste intimiteiten? Een Franse vrouw besloot de dader te volgen én hem bijna twee minuten lang te filmen. Op basis van de beelden, die via haar Twitterprofiel verspreid werden, is de spoorwegpolitie nu een onderzoek gestart.

Adélaïde was zondagavond naar de topper tussen Marseille en PSG gaan kijken. De dag erna keerde de 35-jarige dame terug naar Parijs. Toen ze de metro wilde nemen, liep het echter mis: een onbekende greep haar bij de billen. “Meteen daarna draaide hij zich om, grijnsde hij ijzig koel naar mij en gaf hij een vette knipoog”, klinkt het uit haar mond.

De vrouw maakte razendsnel een klik en begon hem met haar gsm te filmen. De dader keek verschillende keren achterom en bleef haar zelfs lange tijd aanstaren. Uiteindelijk kreeg hij het zo op zijn heupen dat hij in alle stilte het hazenpad koos. Daarna probeerde hij naar verluidt nog een andere dame lastig te vallen, maar dat is niet op de beelden te zien.

“Geen bang vogeltje”

“Ik ben geen bang vogeltje”, maakt Adélaïde duidelijk. “Ik ben opgegroeid in de stad, er is me nooit iets overkomen. Maar ik moet toegeven dat ik nu wel op mijn benen stond te trillen.”

“Ik filmde zijn gezicht om de controle terug te winnen. Zo kon ik mezelf uit die slachtofferrol bevrijden. Ik wilde ook tonen hoe het er voor een vrouw echt aan toegaat in de metro. Zonder een filmpje word je simpelweg niet geloofd.”

Merci à tous ceux qui m’ont soutenu. Je ne pensais vraiment mais vraiment pas que tout le monde réagirait comme vous faites tous. J’avais peur qu’on remette en cause ce qu’il s’est passé 😓 L’espoir n’est pas mort. Je vous remercie vraiment TOUS du fond du coeur. pic.twitter.com/XCKVgbde1o Adélaïde(@ AD_DeThemyscira) link

Adélaïde sprak enkele veiligheidsagenten aan toen ze in het volgende station uitstapte, maar die wimpelden haar af. “Je had het op de plek zelf moeten signaleren, van hieruit kunnen we niets doen”, luidde de uitleg.

Dan haalde haar initiatief op Twitter meer uit: vrij snel werd ze gecontacteerd door een agent, die haar doorverwees naar de spoorwegpolitie. Hij had die dienst zelf al van het voorval op de hoogte gebracht.

Je n’ai même pas les mots pour vous remercier vraiment mais vraiment un IMMENSE MERCI 🙏🏼 j’ai appelé sur votre consei. Ils attendaient effectivement mon appel. J’ai juste dis que j’avais été agressé à paris lundi soir et la personne qui m’a répondu a dit direct : Adelaïde ? https://t.co/gv4Fha7AAj Adélaïde(@ AD_DeThemyscira) link

“Die agenten zeiden dat ik zeker niet mocht minimaliseren wat me overkomen is. Het deed deugd om zoiets te horen. De klacht is ingediend. Niet voor mezelf, maar voor zijn eventuele volgende slachtoffers.”

Onder de hashtag #BalanceTonPorc (de Franstalige variant van #MeToo; nvdr) zijn na ruim een jaar al bijna een miljoen tweets verstuurd.