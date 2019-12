Actrices die Mickey, Minnie en Donald spelen in Disney World dienen klacht in na “ongewenste aanrakingen” KVDS

27 december 2019

23u06

Bron: Orlando Sentinel, The Guardian 0 Drie actrices die in het Amerikaanse pretpark Disney World in de huid kruipen van Mickey Mouse, Minnie Mouse en Donald Duck hebben een klacht ingediend bij de politie wegens “ongewenste aanrakingen”. Een van de werknemers moest zelfs naar het ziekenhuis.

Vorige maand werd al een 51-jarige man opgepakt nadat een actrice die een Disneyprinses speelt in het park de politie vertelde hoe hij haar borst had vastgegrepen terwijl ze samen op de foto gingen.

Geslagen

Het eerste slachtoffer dat deze maand een klacht indiende bij de politie van Orange County in Florida - waar Disney World ligt – was een 36-jarige vrouw in een kostuum van Mickey Mouse. Een oudere dame zou maar liefst vijf keer op het hoofd van Mickey geslagen hebben, waardoor het afzakte en de actrice haar nek bezeerde. Ze moest naar het ziekenhuis voor verzorging.





De schoonzoon van de oudere vrouw beweerde achteraf dat hij en zijn familie niet wisten dat de actrice er zo erg aan toe was. En dat zijn schoonmoeder alleen duidelijk had willen maken aan haar kleinzoon van 2 dat hij niet bang hoefde te zijn voor Mickey. “Ze heeft Mickey nauwelijks aangeraakt. Ze zou de actrice zeker niet met opzet pijn hebben gedaan.” Het slachtoffer vertelde ook aan de politie dat ze niet dacht dat de vrouw het opzettelijk had gedaan. (lees hieronder verder)

Het tweede voorval gebeurde dezelfde dag. Een actrice (36) in het kostuum van Minnie Mouse poseerde met een koppel voor een foto. Toen ze de man bij het afscheid een knuffel gaf, zou die haar tot drie keer toe bij haar borst gegrepen hebben, zo staat in het politieverslag over de feiten.

De dader bleek een 61-jarige man die eerder tijdens zijn verblijf al eens beschuldigd was van “een ongewenste interactie met een personeelslid”. De man werd uit het park gezet.

Donald Duck

Ook Donald Duck was niet veilig voor ongewenste aandacht. Een 18-jarige actrice in een kostuum van de figuur werd belaagd door een zestiger in een van de restaurants van het pretpark. De politie moest ervoor ter plaatse komen. Volgens het pv zou de gaste gevraagd hebben of ze Donald een kus mocht geven, maar zou ze de Disneyfiguur vervolgens betast en vastgegrepen hebben aan het gezicht, de armen, de borst en de buik. Toen de actrice hulp zocht bij een ander personeelslid, bleef de vrouw haar achtervolgen en zou ze op zeker moment zelfs haar hand ín het kostuum hebben gestopt. Daarbij raakte ze de borst aan van de actrice. Uiteindelijk werd de actrice in veiligheid gebracht. Mogelijk had de vrouw die haar aanviel dementie.

De actrices in het Mickey- en Donaldkostuum zagen uiteindelijk af van vervolging. Een woordvoerder van Disney liet intussen al weten dat het bedrijf al het mogelijke doet om de veiligheid van zijn personeel te waarborgen. En dat het elk personeelslid dat desondanks in een oncomfortabele situatie terechtkomt, aanmoedigt om daar melding van te maken.