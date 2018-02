Actrice Minnie Driver stapt op als Oxfam-ambassadrice TK

14 februari 2018

09u06

Bron: Belga 0 Actrice Minnie Driver heeft vannacht als eerste beroemdheid haar ontslag als Oxfam-ambassadrice aangekondigd. Dat deed ze na de onthullingen van seksueel wangedrag door hulpverleners van de organisatie in Haïti.

"Ik ben ontzet over de beschuldigingen aan het adres van Oxfam International. Onder geen enkel beding ben ik van plan mijn steun aan deze organisatie of haar leiders voort te zetten. Het is jammer dat ik na 20 jaar niet langer in staat ben mij in te zetten via dit specifieke kader, want sociaal en economisch onrecht is wereldwijd meer aanwezig dan ooit", zei de actrice in een verklaring. Driver stelt dat het schandaal haar echter niet zal tegenhouden om met goede mensen samen te werken om mensen in nood te helpen.

Na de aankondiging bedankte Oxfam de actrice voor haar diensten, eveneens via een verklaring. "Minnie Driver is vele jaren een toegewijde Oxfam-supporter geweest en we zijn haar dankbaar voor haar inzet om armoede in de wereld te stoppen. Haar beslissing om af te treden als Oxfam-ambassadrice maakt ons erg droevig, maar we begrijpen en respecteren haar keuze."

De hulporganisatie gaf aan dat ze een herhaling van de feiten koste wat het kost willen vermijden. "Als organisatie schamen we ons voor de acties van een aantal van onze medewerkers, en zijn we meer dan ooit toegewijd om uit onze fouten te leren en ervoor te zorgen dat we de beste voorzorgsmaatregelen handhaven bij ons werk overal ter wereld."