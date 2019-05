Actrice Alyssa Milano roept op tot seksstaking. In deze landen wierp dergelijke actie al vruchten af kv

22 mei 2019

22u19

Bron: BBC, CNN, Italy Magazine, Wikipedia 6 In zeven Amerikaanse staten zijn de voorbije maanden strenge abortuswetten goedgekeurd. Een hele rist andere staten, waar het lokale bestuur in handen is van een conservatieve meerderheid, zijn hetzelfde van plan. Eerder deze maand riep actrice Alyssa Milano daarom op tot een seksstaking. Die aanpak wierp in het verleden ook al vruchten af, argumenteert ze. Zelfs in ons land werd acht jaar geleden zelfs nog opgeroepen tot een seksstop. Een overzichtje.

De staten Kentucky, Mississippi, Georgia, Missouri, Ohio en Louisiana verbieden abortus vanaf zes weken zwangerschap. In Alabama wordt abortus voortaan volledig verboden. Indien ze in beroep niet verworpen worden, gaan de wetten dit najaar van kracht.

Abortus-activisten in de VS en daarbuiten reageren heftig op de nieuwe wetten, die ingaan tegen het recht op zelfbeschikking. Onder ander actrice Alyssa Milano roept op tot dringende actie. “Deze toestroom van anti-abortuswetten is schandalig en er is een even gewaagd antwoord nodig. Daarom roepen we alle mensen die gevaar lopen op om deel te nemen aan een seksstaking”, schrijft Milano in een opiniestuk op CNN. “Een seksstaking is een andere manier voor mensen die zwanger kunnen worden om aandacht te vragen voor deze systematische ondermijning en om de mogelijkheid om ons eigen lot te veranderen, in handen te nemen. (...)“Het is een manier om heteroseksuele mannen te raken, zodat zij de fysieke gevolgen kunnen ondervinden van de systematische eliminatie van onze reproductieve rechten.”

Een seksstaking is een oude, effectieve methode om te strijden voor verandering, argumenteert de actrice. Een overzicht van seksstakingen doorheen de tijd:

Het Oude Griekenland – 411 v.Chr.

De oudst gekende vermelding van een seksstaking komt voor in ‘Lysistrata’, een Griekse komedie van dramaturg Aristophanes uit de vijfde eeuw voor Christus. ‘Lysistrata’ vertelt het verhaal van een groep vrouwen die een einde willen maken aan de Peloponnesische oorlog tussen de Griekse stadstaten door alle mannen in het land seks te ontzeggen. Vandaar ook de naam Lysistratisch protest voor een seksstaking.

Noord-Amerika – ca. 1600

In de zeventiende eeuw hadden de vrouwen van de Iroquois, een groep inheemse stamen in Noord-Amerika, genoeg van de voortdurende oorlogen met andere stammen. Ze voerden daarom een seks- en zwangerschapsboycot in. Hun actie wierp vruchten af en de vrouwen verwierven vetorechten voor alle oorlogen.

Liberia – 2003

De Liberiaanse vredesactiviste Leymah Gbowee riep in 2003 op tot een seksstaking om het einde van de brutale burgeroorlog in het land te bespoedigen. “Seks is een exotisch iets en veel mensen beschouwen het als taboe”, vertelde ze in 2012 aan de Huffington Post. “Maar wanneer iemand het onder de publieke aandacht durft te brengen, heeft dat een dubbel resultaat. Mensen zeggen: ‘wie is deze persoon die dat doet?’ en ze vragen waarom die persoon seks gebruikt om aandacht te vragen voor een thema. Het zet mannen ook aan het denken... Ze beginnen erover te praten met hun collega’s en medetooghangers en zeggen ‘deze oorlog’ is verkeerd”, aldus Gbowee, die in 211 de Nobelprijs voor de vrede won.

Colombia – 2006, 2011

In September 2006 kondigden tientallen vrouwen en vriendinnen van bendeleden uit Pereira, Colombia een seksstaking aan: La huelga de las piernas cruzadas (“de staking van de gekruiste benen”) uit protest tegen het bendegeweld in de regio. Ze wilden de mannen op die manier ertoe dwingen om hun wapens in te leveren in overeenstemming met de wet. Vier jaar later was het aantal moorden in de stad met 26,5 procent teruggelopen.

In juni 2011 organiseerden vrouwen van de Gekruiste Benen-Beweging in het afgelegen stadje Barbacoas een seksstaking om de overheid te dwingen om de weg te herstellen die Barbacoas verbond met de nabijgelegen steden en dorpen. Ze eisten dat de mannen van het stadje aandrongen op maatregelen. Zo niet, kon er van seks geen sprake zijn. De mannen sloten zich al snel aan bij het proces en na 112 dagen beloofde de Colombiaanse overheid om de weg te repareren.

Napels, Italië – 2008

In 2008 beloofden honderden vrouwen in Napels om geen seks meer te hebben met hun partners tot de mannen zouden beloven om niet langer illegaal en gevaarlijk vuurwerk af te steken op oudejaarsavond. Het idee was afkomstig van Vincenzo Staiano, een spoedarts die zijn buik vol had van de vele gewonden die elk jaar rond die periode op de spoed belandden. “Het idee om geen seks te hebben, is niet bepaald populair en uit rondvragen onder lokale mannen blijkt dat ze van plan zijn om dit jaar veel meer inspanningen te leveren om te vermijden dat er illegaal vuurwerk wordt afgeschoten”, vertelde hij op 30 december van dat jaar aan Italy Magazine.

Kenia – 2009

Tien jaar geleden riep de Women’s Development Organization, een organisatie die zich in Kenia inzet voor vrouwenrechten, op tot een zeven dagen durende seksstaking uit protest tegen het conflict tussen president Mwai Kibaki, de president van het land, en zijn premier Raila Odinga, die samen het land leidden, maar er uiteenlopende visies op nahielden. Duizenden vrouwen beloofden aan het protest mee te doen. Na zeven dagen stemden de leiders ermee in om samen rond de tafel te gaan zitten.

België - 2011

Ook in ons land werd het idee geopperd om een seksstop in te voeren. Sp.a-politica Marleen Temmerman had er in februari 2011 genoeg van dat er acht maanden na de verkiezingen van 2010 nog steeds geen regering gevormd was en stelde voor dat Belgische vrouwen hun benen gesloten zouden houden tot er een regering kwam. Ze richtte zich daarbij vooral tot vrouwen van politici. Het was een ludiek voorstel, zei ze achteraf, “beter dan cynisch worden”.

Kenia 2017

Twee jaar geleden riep Mishi Mboko, een Keniaans parlement uit Mombasa, op tot een nieuwe seksstaking in het land: vrouwen moesten hun mannen seks ontzeggen tot ze zich registreerden om te gaan stemmen. Mboko hoopte daarmee meer stemmen te verwerven voor de oppositie, die het opnam tegen president Uhuru Kenyatta.

Ook in de Filipijnen (2011), Zuid-Soedan (2014) en Togo (2012) werd seksstakingen afgekondigd om politieke en maatschappelijke wantoestanden aan te klagen.

“Deze vorm van protest heeft de mogelijkheid om het onderwerp onder de aandacht te brengen van veel meer andere mensen dan de groepen die normaal gezien betrokken zijn bij debatten over reproductieve gezondheid”, zegt Alyssa Milano. “Het is een manier om conversaties op te starten en iedereen de ernst van de situatie en de onmiddellijke nood aan dringende actie te helpen inzien.”