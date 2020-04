Activiteit bij Europese bedrijven kent ongeziene terugval door coronacrisis JG

23 april 2020

12u54

Bron: Belga 0 De activiteit in de privésector in de eurozone kent de sterkste terugval in de recente geschiedenis. Dat zegt de Britse marktonderzoeker IHS Markit. Zijn 'inkoopmanagersindex' viel deze maand terug tot 13,5 punten, na al een recordlaagte van 29,7 punten in maart, zo blijkt vandaag uit voorlopige cijfers.

De terugval van maart naar april is veruit de grootste daling ooit op een maand tijd sinds het begin van het onderzoek van IHS Markit ruim twintig jaar geleden. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op een krimp.

Reden voor de huidige daling is de coronapandemie, waardoor overheden drastische maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De impact daarvan is nog veel groter dan die van de financiële crisis, toen de index met 36,2 punten zijn laagste niveau kende in februari 2009.



"De hevigheid van de terugval heeft zelfs dat overstegen wat de meeste economen voor mogelijk achtten", zegt Chris Williamson van IHS Markit. Volgens hem staat de economie van de negentien landen van de eurozone tijdens het tweede kwartaal voor de sterkste terugval in de recente geschiedenis” Op basis van zijn index verwacht de marktonderzoeker een krimp van 7,5 procent.

