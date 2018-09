Activisten vestigen op Republikeinse meeting Texas aandacht op oude tweets van Trump: "Waarom zouden de mensen in Texas Ted Cruz steunen" AW

03 september 2018

19u57

Bron: Belga 0 Een verkiezingsbijeenkomt waarop de Amerikaanse president Donald Trump de Texaanse Republikein Ted Cruz steunt, zal door actievoerders worden opgeluisterd met een affiche waarin herinnerd wordt aan Trumps forse kritiek op diezelfde politicus. Op een groot reclamebord zal onder meer een oud Twitter-bericht getoond worden, waarin Trump stelt dat Cruz "niets bereikt" heeft voor de Texanen, zo melden verschillende Amerikaanse media.

De Amerikaanse president Donald Trump zal in oktober naar Texas afzakken om de verkiezingscampagne van de Republikeinse kandidaat Ted Cruz te steunen. Bij de Congresverkiezingen van 6 november moet Cruz zijn Senaatszitje immers verdedigen tegen de Democratische uitdager Beto O'Rourke. Trump wil voor Cruz een meeting organiseren in "het grootste stadion in Texas dat we kunnen vinden".

Naar aanleiding van het evenement heeft een groep actievoerders, onder wie een overlevende van de schietpartij in een school in Parkland (Florida), beslist om een groot reclamebord af te huren. Ze zullen daarop minstens één oud Twitter-bericht van Trump afficheren waarin de competentie en eerlijkheid van Cruz in vraag wordt gesteld. Via een crowdfundingactie werd daarvoor al snel 9.760 dollar opgehaald, hoewel het streefdoel op 6.000 dollar lag. Het is nu de bedoeling om binnen een tweetal weken een wagen met het reclamebord door Texas te laten rijden.

Voormalige Republikeinse rivalen

Trump en Cruz stonden in 2016 tegenover elkaar in de strijd om de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen. Trump heeft in die periode via Twitter verschillende giftige berichten over zijn concurrent verspreid. "Waarom zouden de mensen in Texas Cruz steunen, terwijl hij absoluut niets voor hen bereikt heeft?", staat in het bericht. In datzelfde bericht omschrijft hij Cruz ook als "Enkele woorden, geen daden." In een ander bericht van Trump staat dan weer "Hoe kan Ted Cruz een evangelische christen zijn, als hij zo vaak liegt en zo oneerlijk is?".

Trump lanceerde in 2016 ook de bijnaam "Lyin' Ted" (liegende Ted) voor zijn Texaanse partijgenoot.