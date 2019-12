Activisten verstoren kerstdienst in Zwitserse kerk

25 december 2019

Bron: ANP - DPA

In de Zwitserse stad Bazel hebben vermomde activisten een kerkdienst verstoord. In de evangelisch-gereformeerde kerk in het noordelijke stadsdeel Kleinhüningen rolden ze een spandoek uit met de 'Vrede in plaats van haat' en scholden ze predikante Christine Dietrich uit.