Activisten versieren Duitse flitspalen als zuurstokken

25 december 2018

20u11

Bron: AD.nl 0 Een tot nu toe onbekende actiegroep heeft flitspalen in de Duitse stad Saarbrücken onklaar gemaakt door ze om te toveren tot reusachtige zuurstokken. Dat gebeurde in het kader van ‘operatie Blitzkrieg’ (flitsers heten Blitzers in het Duits), zo stond geschreven op de plastic gevaartes.



De activisten sloegen volgens plaatselijke media zondagnacht toe. De politie meldde gisteren dat drie flitsers in het stadscentrum waren veranderd in levensgrote zuurstokken. Op foto's op Twitter was te zien dat ze van binnen vol zaten met gekleurde ballonnen. Die hielden de rood-wit gestreepte plastic hoezen overeind.

Het is nog onduidelijk wie er achter de actie aan de vooravond van Heiligabend (kerstavond) zit. De politie verwijderde de rood-witte gevaartes vrij snel. Ze verklaarde zich weliswaar geamuseerd te hebben met de reusachtige zuurstokken, maar kon ze niet tolereren. “Het afdekken van de flitsers is een overtreding van de Wegenverkeerswet omdat de apparaten dan hun werk niet kunnen doen’’, zei een woordvoerster op Radio Saarland.

Op een van de zuurstokken die de politie in beslag nam als bewijsmateriaal, stond met zwarte stift niet alleen ‘Operation Blitzkrieg’, maar ook: ‘Yes we Candy’ en ‘Feest van de liefde’. Het is volgens plaatselijke media niet de eerste ‘Blitzkrieg’ in de stad. Vorig jaar werden enkele flitspalen besmeurd met pek en veren.

Blitzer in der Talstraße in #Saarbrücken mit Überzieher vorübergehend unbrauchbar gemacht. SR1-Reporterin Carina Dewes blitzte mit ihrem I-Phone den Blitzer. #Saarland pic.twitter.com/8m7SZyIyUn SAARTEXT(@ SAARTEXT) link

Polizei im #Saarland meldet 2 weitere eingepackte Blitzer in #Saarbrücken. @zordid hat den in der Egon-Reinert-Straße aufgenommen. Auch Blitzer in Metzer Straße betroffen. pic.twitter.com/TFxoFLTRck SAARTEXT(@ SAARTEXT) link

"Bekennerbotschaft": "Operation Blitzkrieg" offenbar verantwortlich für Verwandlung von Blitzern in #Saarbrücken in überdimensionale "Zuckerstangen". #Saarland Fotos: Polizei pic.twitter.com/mtK2osWbII SAARTEXT(@ SAARTEXT) link