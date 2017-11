Activisten van Greenpeace dringen Franse kerncentrale binnen ep

10u18

Bron: Belga 0 AFP De nucleaire centrale in Cruas-Meysse. Verschillende activisten van milieubeweging Greenpeace zijn vanochtend vroeg binnengedrongen op de site van de kerncentrale van Cruas-Meysse, in de Franse Ardèche. Met hun actie wilden ze de "erg gebrekkige bescherming" van de Franse kerncentrales aanklagen.

Greenpeace slaagde er naar eigen zeggen in om met 22 militanten in minder dan 10 minuten tijd binnen te dringen in de centrale. De splijtstofbassins, waarin splijtstofstaven uit een kernreactor afgekoeld worden, zijn volgens de activisten erg toegankelijk en slecht beveiligd tegen aanvallen van buitenaf.

In een reactie zegt EDF, de uitbater van de centrale, echter dat de indringers "onmiddellijk" werden opgemerkt door de veiligheidsploegen van de site. "Een gespecialiseerd beschermingsteam van de gendarmerie heeft ze onderschept", klinkt het. "De indringers zijn buiten de nucleaire zone gebleven." Er volgt een klacht.