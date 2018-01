Activisten Pussy Riot willen asiel in Zweden ADN

24 januari 2018

12u10

Bron: Belga 0 Twee activisten van de Russische protestgroep Pussy Riot proberen asiel te krijgen in Zweden. Lusine Dzjanjan, Aleksej Knedljakovski en hun zoontje bevinden zich al zo'n tien maanden in het land, bericht televisiezender SVT. Het duo leeft momenteel in een asielzoekerscentrum.

Het duo zou in hun thuisland zijn bedreigd en mishandeld. Dat gebeurde na een protestactie in Sotsji in 2014. Dzjanjan verloor ook haar baan bij de universiteit van Krasnodar. "Hier hoeven we niet continu bang te zijn'', zei Knedljakovski volgens SVT over zijn verblijf in Zweden.

Pussy Riot botst in Rusland regelmatig met de autoriteiten. De groep verstoorde in 2012 met een 'punkgebed' een dienst in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou. In dat optreden bekritiseerden zij Vladimir Poetin. Twee leden van de groep, Nadezjda Tolokonnikova en Maria Aljochina, zaten vanwege het incident bijna twee jaar vast.