Activisten proberen tevergeefs aankomst van palmolieschip te verhinderen in Rotterdam Iljah Rubio

24 november 2018

13u03

Bron: Algemeen Dagblad 0

Actievoerders van Greenpeace Nederland hebben tevergeefs geprobeerd de aankomst van het vrachtschip de Stolt Tenacity in Rotterdam te voorkomen. Het 185 meter lange vaartuig zit vol met palmolieproducten van Wilmar, ‘s werelds grootste handelaar in palmolie. De drie actievoerders zijn uit de buurt van het schip vandaan gehaald door de politie. Onduidelijk is of ze ook zijn gearresteerd.

Drie klimmers van Greenpeace installeerden zich ‘s morgens vroeg met touwen langs de zijkant van het schip, zodat het schip niet kon aanmeren. De actievoerders hielden spandoeken vast met de tekst ‘Stop foute palmolie’. Zolang er mensen langs het schip hangen, mag de kapitein in principe niet aanmeren. “Dat is gewoon te gevaarlijk”, legt woordvoerder Hilde Stroot uit.

De kapitein van de Stolt Tenacity trok zich echter niets aan van de actievoerders. Hij vaarde gewoon door. Bij Greenpeace verwachtten ze op dat moment niet dat hij echt ging aanmeren. Maar de politie vond de situatie op een gegeven moment te gevaarlijk worden. De actie werd dan ook beëindigd. De klimmers werden door de politie meegenomen.

Greenpeace hoopt met de actie Mondelez, bekend van de Oreo-koekjes, zover te krijgen dat het geen foute palmolie van Wilmar meer gebruikt totdat Wilmar kan aantonen dat de leverancier alleen nog verantwoord geproduceerde palmolie verkoopt. Het is niet de eerste actie van Greenpeace tegen dit schip. Een week geleden wisten zes klimmers hetzelfde schip al twee dagen te vertragen bij Gibraltar. Die groep werd toen in een scheepshut vastgezet door de kapitein, maar na 33 uur vrijgelaten zonder aanklacht.

“Vlakbij mijn dorp branden palmoliebedrijven het land plat om ruimte te maken voor plantages”, vertelt activiste Lara Wido Mathovani uit Sumatra. Zij is één van de actievoerders die vandaag meedoet aan de actie in de haven van Rotterdam. “Elk jaar lopen de branden uit de hand, elk jaar worden wij verstikt door de rook en elk jaar worden bomen weer gereduceerd tot as. Thuis in het woud bevecht ik de branden, maar vandaag onderneem ik ver van huis actie om Oreo te vertellen dat ze moeten stoppen met foute palmolie. Voor het bos, en voor ons.”

Oreo

Volgens Greenpeace verhandelt Wilmar palmolie van 18 van de 25 palmolieproducenten die betrokken zijn bij de kap en het platbranden van regenwoud. “Het kleine koekje Oreo is een grootverbruiker van palmolie. Wereldwijd worden jaarlijks 40 miljard koekjes verkocht in 18 landen. Als één van de grootste inkopers van palmolie wordt het tijd dat Mondelez het juiste voorbeeld geeft”, zegt campagneleider Andy Palmen van Greenpeace Nederland.

Wilmar en zijn belangrijkste afnemers, waaronder de maker van Oreo, hebben de afgelopen 10 jaar meerdere malen beterschap beloofd, aldus de campagneleider. Maar ondanks herhaaldelijke verzoeken van Greenpeace zou het bedrijf verhullen van welke plantages de palmolie komt. ,,Zij nemen dus geen verantwoordelijkheid. Daarom zetten wij nu één van de grootste afnemers van palmolie, Mondelez onder druk met deze actie nabij de Rotterdamse haven. Dit is de enige manier om de productie vrij van ontbossing te krijgen’’, legt Palmen uit.

Miljard

In Nederland, de grootste palmolie-importeur van Europa, werd vorig jaar voor ruim 2 miljard aan palmolie ingevoerd. Dat is 22 procent meer dan in 2016. De meeste palmolie is afkomstig uit Indonesië en Maleisië.

De actie in Rottedam is onderdeel van een grote internationale campagne die Greenpeace al jaren voert om illegale ontbossing, CO2-uitstoot, landonteigening en uitbuiting van arbeiders in de productie van palmolie tegen te gaan. De vernietiging van het regenwoud heeft van Indonesië één van de grootste CO2-vervuilers van de wereld gemaakt. Om wereldwijde temperatuurstijgingen te beperken, moet de rest van het regenwoud intact blijven.

Zowel Wilmar als Mondelez zijn vandaag niet bereikbaar voor commentaar.