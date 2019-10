Activisten Femen protesteren naakt op Frans kerkhof tegen vrouwengeweld PVZ

06 oktober 2019

12u28

Bron: 7sur7 0 Een honderdtal activisten van de Oekraïense feministische beweging Femen heeft zaterdag geprotesteerd tegen vrouwengeweld in Frankrijk. Ze trokken daarvoor in stilte naar de begraafplaats in Montparnasse in Parijs om meer aandacht te vragen en om te eisen dat de regering “zich sterker mobiliseert”.

“Ik was de volgende”, “geen enkele meer”, “ik zal pas serieus genomen worden als ik sterf", met die slogans trokken de vrouwen schreeuwend door de straten voor ze ook in stilte het kerkhof betraden. Op die symbolische betoging droegen de vrouwen allemaal een kartonnen grafsteen mee met daarop de naam en leeftijd van de slachtoffers die dit jaar het leven lieten door vrouwengeweld.

“Taïna, 20 jaar oud, 3de vrouwenmoord”, “Michèle, 72 jaar oud, 10de vrouwenmoord”, “Fabienne, 51 jaar oud, 36ste vrouwenmoord”, “Marie-Alice, 53 jaar oud, 51ste vrouwenmoord”, “Audrey, 37 jaar oud, 66ste vrouwenmoord”, “Denise, 58 jaar oud, 92ste vrouwenmoord”, “Clothilde, 35 jaar oud, 96ste vrouwenmoord”, “Salomé, 21 jaar oud, 100ste vrouwenmoord”.

Volgens de activisten zijn er dit jaar al 114 vrouwen in Frankrijk gedood door hun (ex-)partner. Ze willen daarom dat de overheid meer maatregelen neemt en dat de politie vroeger optreed. Inna Shevchenko, een vooraanstaand lid van de Fementbeweging, vertelde journalisten dat “het belangrijkste vandaag is om te beginnen met het luisteren naar vrouwen. “Wij allen zijn mogelijke slachtoffers van huiselijk geweld of vrouwenmoord,” zei ze.