Activisten dreigen met drones bij Heathrow TT

29 augustus 2019

09u27

Bron: ANP 4 Klimaatactivisten dreigen het vliegverkeer van en naar de Londense luchthaven Heathrow volgende maand in de war te gooien. Vanaf 13 september willen ze drones laten vliegen in de voor onbemande toestellen afgesloten zone rond de drukste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk.

De activisten willen daarmee de Britse regering onder druk zetten meer maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. De drones zullen volgens de groep 'Heathrow Pauze' niet rechtstreeks in de vliegroutes van toestellen komen en er zal voor niemand gevaar zijn. De toestellen zullen op ooghoogte vliegen en de luchthaven krijgt van tevoren een seintje.



Heathrow moest in het verleden al enkele malen het vliegverkeer stilleggen vanwege een of meer drones rond de landingsbanen. De luchthaven wilde donderdag nog niet reageren op het dreigement.



De luchthaven noemt de dreigende actie “illegaal” en stelde dat het “begaan van misdrijven en passagiers dwarszitten contraproductief is” . Verder zegt Heathrow dat het de mening deelt dat er maatregelen nodig zijn vanwege de klimaatverandering.