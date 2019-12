Activisten die op Schiphol werden gearresteerd weer vrij: Greenpeace hervat manifestatie vandaag Hanneloes Pen en Koen Voskuil

15 december 2019

11u20

Bron: AD.nl 0 De actievoerders van Greenpeace die gisteren door de Nederlandse politiedienst marechaussee werden aangehouden zijn weer vrijgelaten. Volgens een woordvoerder werden de laatsten gisterenavon naar huis gestuurd. In totaal hield de marechaussee 25 mensen aan. Die maakt een dossier op over de aanhoudingen. Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt of mensen worden vervolgd.

Een paar honderd demonstranten hadden zich gisterenochtend verzameld in Schiphol Plaza, maar ze hadden geen toestemming om daar actie te voeren. Omdat de meesten, ondanks een oproep daartoe, weigerden te vertrekken, werden ze door marechaussees uit de hal verwijderd. Daarbij zijn de arrestaties verricht.

Met de actie wilden de klimaatactivisten een klimaatplan van de luchthaven afdwingen. De manifestatie van Greenpeace wordt vandaag hervat op het plein voor Schiphol Plaza. Mochten er demonstranten terugkeren in Plaza, dan zal er volgens de loco-burgemeester van Haarlemmermeer Jurgen Nobel weer worden ingegrepen.

Activiste Faiza Oulahsen van Greenpeace sprak de actievoerders toe en gaf aan dat ze mogelijk gearresteerd konden worden. “Vroeg of laat komen we terug. We gaan door. Desnoods bezetten we een landingsbaan,” liet Oulahsen weten. Greenpeace betreurt het ingrijpen ‘ten zeerste’, aldus de milieuorganisatie in een eerste reactie. “Dit is een vreedzaam protest.” Ter afscheiding is door de marechaussee een lint om de groep gespannen.

De actievoerders haakten de armen in elkaar om verwijdering lastig te maken. “We are peaceful, what are you,” roepen activisten, terwijl ze één voor één uit de kring worden gehaald. “Wij zijn hier, we doen het voor de kinderen,” klonk het uit de groep, die zeker wilde weten dat hun protest gehoord werd.

Klimaatplan

De actievoerders eisten een klimaatplan van Schiphol. Ze willen minder vluchten, geen Lelystad Airport (een luchthaven die onderdeel is van Schiphol Group, red.) , korte afstandsvluchten vervangen door de trein en een eerlijke prijs voor het vliegen. Op de vliegtickets zit nu namelijk geen belasting.

Schiphol liet eerder weten hard te werken aan de verduurzaming van de luchtvaart. Daarbij claimt de luchthaven klimaatneutraal te zijn.