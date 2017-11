Activisten bouwen Holocaustmonument na naast huis extreemrechtse politicus, tot woede van zijn aanhangers TT

Bron: Der Spiegel, De Volkskrant 0 EPA Het moeten even vreemd opkijken geweest zijn voor de AfD-politicus Björn Höcke toen hij vanmorgen wakker werd en uit het raam keek. In de tuin naast het huis van de extreemrechtse politicus stonden plots 24 grijze betonblokken. Die verwijzen duidelijk naar het bekende offici ële Holocaustmonument in Berlijn.

280 inwoners telt het slaperige dorpje Bornhagen in de deelstaten Thüringen, en veel gebeurt er doorgaans niet. Maar vandaag staat het dorpje wereldwijd in de belangstelling, met dank aan het "agressief humanistische" kunstenaarscollectief Zentrum für Politische Schönheit (ZPS). Dat centrum huurt al tien maanden het huis naast dat van Höcke. Activisten lieten de replica's van de betonblokken maken en plaatsten ze 's nachts in de tuin van het huis.

Höcke kwam begin dit jaar in opspraak toen hij naar het officiële monument in Berlijn verwees als "een monument van schande". Daartegen wilde ZPS protesteren. De organisatie hoopte vandaag de kosten van de actie via crowdfunding terug te halen, wat vanavond al gelukt is: er werd om 21 uur al bijna 72.500 euro ingezameld, terwijl het doel op 69.000 euro lag.

Het is niet de eerste keer dat ZPS het nieuws haalt met controversiële acties, zo weet De Volkskrant. Zo werden er al gedenktekens gestolen voor mensen die stierven op de vlucht van Oost- naar West-Duitsland.

Na het opduiken van de betonblokken kwamen boze AfD-aanhangers ter plaatse en versperden ze het monument en joegen ze journalisten weg die beelden probeerden te maken. De politie kwam ter plaatse om de gemoederen te kalmeren.

Het echte memoriaal in Berlijn.

