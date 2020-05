Activisten bezetten tankstations Shell en roepen op tot ontmanteling ttr

19 mei 2020

14u42

Bron: belga 2 Activisten hebben aan een twintigtal tankstations van Shell in Brussel, Antwerpen en Gent graffiti gespoten om op te roepen tot de ontmanteling van de oliegigant, zo hebben ze vandaag gemeld. In Nederland lieten betogers onder meer bij het hoofdkantoor van het olie- en gasbedrijf in Den Haag van zich horen.

Door het risico op verspreiding van het coronavirus stond het stadsbestuur van Den Haag slechts dertig demonstranten toe, die op anderhalve meter van elkaar stonden. Bij enkele tankstations in Den Bosch en Groningen bonden actievoerders tankslangen aan elkaar, zodat die even niet gebruikt konden worden. In Leiden hielden demonstranten het bij stoepkrijttekeningen voor tankstations.

Ook in andere landen werden kleinschalige protesten onder de noemer #ShellMustFall gehouden. Zo fietsten klimaatactivisten in Berlijn langs tankstations om te protesteren en bezetten actievoerders in Praag enkele tankstations.

Aanpak

Shell houdt vandaag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. De activisten stellen aan de kaak dat het oliebedrijf "blijft kiezen voor winst ten koste van het klimaat, de natuur en mensenlevens". Enkele Belgische deelnemers van de actie zeggen in een mededeling dat het bedrijfsmodel van Shell "gebaseerd is op het opbranden van de wereld" en dat "we een nieuw energiesysteem nodig hebben dat werkt voor mens en planeet".

Shell laat in een reactie weten dat het bedrijf het klimaatakkoord van Parijs steunt. "In die zin hebben we hetzelfde doel als deze activisten. We verschillen echter van mening over de weg ernaartoe.”