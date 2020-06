Actievoerders willen geldkraan Amerikaanse politie dicht na dood George Floyd. Deze stad deed het tien jaar terug en het liep compleet uit de hand KVDS

24 juni 2020

11u57 3 Na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten klinkt op verscheidene plaatsen de roep om de geldkraan naar de politie dicht te draaien. Een stadje in Californië deed dat ruim tien jaar geleden al, nadat het door de economische crisis in 2008 failliet ging. De gevolgen waren desastreus.

De zwarte George Floyd stierf op 25 mei in Minneapolis, nadat een agent zijn knie meer dan acht minuten in zijn nek gedrukt had. Er volgden ongeziene protesten in het hele land en actievoerders eisten in verscheidene steden om de financiering van de politie stop te zetten. Onder meer in New York en Los Angeles wordt het voorstel door het stadsbestuur bekeken.

Ingrijpende gevolgen

Dat die laatste maatregel ingrijpende gevolgen kan hebben die niet noodzakelijk positief zijn, blijkt uit wat er ebeurde in Vallejo vlakbij San Francisco. Na de financiële crisis in 2008 ging het stadje van 120.000 inwoners failliet. Een van de besparingsmaatregelen had betrekking op de toelage aan de politie. Het korps werd als gevolg daarvan met bijna de helft gereduceerd en ging van meer dan 150 naar minder dan 80 agenten.

Het kleinere korps bleek echter niet minder dodelijk, integendeel. De spanningen die er al waren tussen de politie en de bevolking, werden nog erger en de overwerkte en onderbetaalde agenten ging nog vaker dodelijk geweld gebruiken. Volgens cijfers die de krant The Washington Post kon inkijken, doodde de politie sinds 2009 al 20 mensen. In 2012 alleen al werden zes verdachten doodgeschoten. Bijna een derde van alle moorden dat jaar werd gepleegd door agenten.

Momenteel zouden er in Vallejo 20 tot 30 rechtszaken lopen rond wangedrag van de ordediensten, aldus een expert. Een van die zaken werd aangespannen door de familie van Willie McCoy (20). Die jongeman werd vorig jaar doodgeschoten op de parking van een fastfoodrestaurant door de politie.

McCoy zou bewusteloos geraakt zijn of in slaap gevallen achter het stuur van zijn wagen. Hij stond op dat moment aan te schuiven voor de drive-in. De agenten die ter plaatse kwamen, zagen een pistool op zijn schoot liggen. Op beelden van de bodycams van de politie is te zien hoe de ordediensten de wagen omsingelen en hun wapen op de man richten. Op het moment dat hij begint te bewegen, roepen ze hem toe dat hij zijn handen in de lucht moet steken. Vervolgens openen ze het vuur. Er bleken achteraf 55 kogels afgeschoten te zijn.

Volgens de politie reikte de jongeman naar het wapen in zijn schoot, maar dat is niet duidelijk te zien op de videobeelden van de bodycams. Zijn familie noemt het “een executie” en eist gerechtigheid. Een onafhankelijk onderzoek van de stad kwam echter tot de conclusie dat de agenten niets verkeerd deden. De familie hoopt nu dat een rechter hen toch nog in het gelijk zal stellen.

Sociale diensten

Een weinig rooskleurig beeld dus. Actievoerders vandaag drukken er wel op dat het verminderen of zelfs afschaffen van de toelage aan de politie gecompenseerd moet worden met meer geld voor sociale diensten. Daar was in Vallejo geen geld voor na het faillissement. Ze maken zich sterk dat dit een verschil kan maken.

