Actiegroep Kick Out Zwarte Piet is boos na incidenten in Nederland: “Gemeenten hebben gefaald” Tonny van der Mee

19 november 2018

08u35

Bron: AD 0 Gemeenten hebben gefaald tegenstanders van Zwarte Piet op vreedzame wijze te laten demonstreren. Dat zegt actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in een reactie op de ongeregeldheden bij verschillende intochten van Sinterklaas zaterdag en zondag in Nederland.

“Dit weekend heeft bewezen dat de overheid het demonstratierecht niet kan waarborgen’’, zegt Jerry Afriyie van KOZP tegen onze collega’s van het Nederlandse AD. “Gemeenten waren niet voorbereid op wat ging komen. Het systeem heeft gefaald.”

We werden vernederd, uitgescholden en bedreigd Jerry Afriyie

Afriyie behoorde zelf tot enkele demonstranten die in in Eindhoven werden belaagd door PSV-hooligans. De supporters omsingelden het vak met demonstranten, gooiden eieren, pepernoten en bierblikjes “en scandeerden racistische en seksistische leuzen.” De politie stond aanvankelijk toe dat ze tot op een meter van de demonstranten konden gaan staan.

Middelvinger

“We werden vernederd, uitgescholden en bedreigd. Kinderen stonden met opgestoken middelvingers en lieten zich racistisch uit. De mensen eromheen klapten daarvoor. Bizar. Er werd niet ingegrepen. De politie gaf hen in het begin te veel ruimte. Pas daarna werden ze op afstand gezet. Vanaf dat moment trad de politie adequaat op.’’

Ook de aankondiging van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma dat een strafrechtelijk onderzoek komt naar de raddraaiers , stemt Afriyie tevreden. “Ik hoop dat zij hun straf krijgen, want het had ook verkeerd kunnen aflopen. Dit zijn gewoon knokploegen van pro-Pieten. Burgemeesters moeten het beestje bij de naam noemen en zeggen wie de boel verziekt.”

KOZP vindt dat de voetbalclubs supporters op hun gedrag moeten aanspreken. Supporters van Cambuur Leeuwarden en FC Groningen zochten in hun stad ook de confrontatie met de demonstranten. Eerder zorgden bedreigingen van NEC-supporters ervoor dat de demonstratie in Nijmegen op voorhand werd afgeblazen.

“Voetbalclubs moeten zich uitspreken over het gedrag van hun supporters, dat dit niet getolereerd wordt. Ik ben altijd voor PSV geweest. Ik kan niet geloven dat mensen die pretenderen supporter te zijn van mijn favoriete club, zich zo misdragen.’’

Voetbalclubs moeten zich uitspreken over het gedrag van hun supporters Jerry Afriyie

Dat KOZP uiteindelijk in veel minder gemeenten demonstreerde dan vooraf was aangekondigd, is volgens Afriyie logisch. Op enkele plekken was het demonstratievak uit het zicht van alle festiviteiten en publiek. Daarom weigerden de demonstranten in Rotterdam het aangewezen vak, en liepen ze tegen de afspraak in over de Erasmusbrug. Daar werden ze vervolgens belaagd.

“Wij protesteren tegen Zwarte Piet. Als je ons daarvan weghoudt, wat doe je daar dan? Het heeft geen zin om te protesteren als niemand je ziet. Daarom hebben we het op andere plekken afgeblazen.”

Twee maten

KOZP vindt dat met twee maten wordt gemeten. Volgend jaar moeten voor iedereen dezelfde regels gelden, zegt Afriyie. “Wij stonden gewoon op onze plek en we hebben nergens voor overlast gezorgd. Als wij buiten onze lijntjes gaan of ons misdragen, worden we opgepakt, weggejaagd of wordt onze demonstratie verboden. Waarom gelden die regels niet voor anderen? Die kunnen gewoon losgaan. Daarom moet er volgend jaar een duidelijke regel zijn: als pro-Pieten weer gaan vechten, moeten burgemeesters de Sinterklaasintocht ook direct stoppen.”

Kijk hier naar de beelden uit Eindhoven: