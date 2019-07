Actiegroep dient klacht in na brand in Notre-Dame: “Overheden hebben mensen in gevaar gebracht” LH

31 juli 2019

11u33

Bron: Reuters, de Volkskrant, Le Monde 0 De Franse milieuactiegroep Robin des Bois vindt dat de autoriteiten nalatig zijn geweest na de verwoestende brand in de Notre-Dame en heeft daarom aangifte gedaan tegen onbekende personen. Volgens de actiegroep werden omwonenden, toeristen en personeel in gevaar gebracht doordat er niet onmiddellijk maatregelen genomen werden om de blootstelling aan looddeeltjes tot een minimum te beperken.

Ongeveer 400 ton aan lood is gesmolten tijdens de verwoestende brand die de historische kathedraal op 15 april trof. Na het inferno werd al snel gewaarschuwd voor schadelijk stoffen die zijn vrijgekomen. Zo raadde de Parijse politie bewoners van het Ile de la Cité aan om stof in hun huis af te nemen met een vochtige doek. Zwangere vrouwen en kinderen kregen het advies hun handen vaker te wassen.

Een eerste indicatie dat er echte zorgen waren, kwam begin juni, toen het Franse gezondheidsagentschap zwangere vrouwen en kinderen op het Ile de la Cité aanraadde aan de concentratie lood in hun bloed te laten testen. Bij een kind werd een te hoog loodgehalte in het bloed gevonden, maar dat was volgens het gezondheidsagentschap geen gevolg van de brand in de Notre-Dame.

Herstelwerken opgeschort

Eerder deze maand berichtte de Franse site Mediapart dat er hoge concentraties lood zijn vastgesteld in de bodem in de onmiddellijke omgeving van de kathedraal. De onderzoekssite beschuldigde de autoriteiten ervan het probleem onder de mat te vegen. Vorige week nog werden de herstelwerkzaamheden in de kathedraal opgeschort. Ook moesten in de buurt van de Notre-Dame twee scholen, waar tijdens de zomervakantie activiteiten voor kinderen werden georganiseerd, voorlopig uit voorzorg sluiten. Andere scholen, schoolpleinen en speelplaatsen in de omgeving worden grondig gereinigd.

Een nieuwe stap is nu een klacht die de actiegroep Robin des Bois afgelopen vrijdag indiende omdat verschillende autoriteiten nalatig zouden geweest zijn. “De overheden hebben onvoldoende informatie gegeven over potentiële loodvergiftiging aan omwonenden, toeristen en werknemers op de site voor en na de brand”, aldus de actiegroep in een klacht die ingediend werd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Parijs. Volgens de organisatie werden mensen “opzettelijk in gevaar gebracht” omdat de betrokken overheden niet onmiddellijk maatregelen genomen hebben om de blootstelling aan looddeeltjes tot een minimum te beperken.

“Voldoende bewijzen”

“In drie maanden hebben we voldoende bewijzen van de traagheid van de overheid verzameld om juridische stappen te ondernemen", aldus Jacky Bonnemains, voorzitter van Robin des Bois aan de krant Le Monde. Volgens Bonnemains zijn vooral het stadsbestuur, de lokale besturen van het 6e, 5e en 4e arrondissement, het regionaal gezondheidsagentschap en het bisdom Parijs in de fout gegaan.