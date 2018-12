Actiefste vulkaan op de Filipijnen spuwt weer assen bvb

27 december 2018

10u33

Bron: Belga 0 Op de Filipijnen spuit de actiefste vulkaan Mayon opnieuw assen. Wetenschappers van de overheid waarschuwen dan ook voor plotse uitbarstingen en lavastromen. De laatste uitbarsting van de 2.463 meter hoge vulkaan dateert van 13 januari. Toen moesten 80.000 mensen hun huizen ontvluchten.

Aswolken van 600 meter en 200 meter werden geregistreerd bij de vulkaan in de provincie Albay, op 330 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Manilla. Ook werden een vulkanische aardbeving en een gloed boven de vulkaan geregistreerd, net als explosies door waterdamp, meldt het Filipijns instituut voor vulkanologie en seismologie Phivolcs. Het waarschuwingsniveau voor de vulkaan staat sinds maart op 2. Dat betekent dat de Mayon "gematigd onrustig" is sinds de uitbarsting in januari.

Phivolcs heeft de Filipijnen gewaarschuwd voor "plotselinge explosies, lava-uitbarstingen en assenwolken die kunnen voorkomen op het bovenste tot middelste deel van Mayon". Het instituut roept nog met aandrang op de veiligheidszone van 6 kilometer rond de vulkaan niet te betreden. Op bepaalde plaatsen gaat het om een zone van 7 kilometer.



"Mensen die dicht bij de gevarenzones wonen, worden aangeraden om voorzorgsmaatregelen te nemen in het geval van vallende rotsen en assen", klink het nog.