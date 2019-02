Actie ‘Spijbelen voor het klimaat’ slaat over naar Canada kv

Bron: Belga 0 Enkele honderden middelbare scholieren zijn vrijdag de straat op getrokken in het centrum van het Montréal, in Canada, voor de bescherming van het milieu. Ze deden dat in het kielzog van de internationale beweging van schoolgaande jeugd die protesteert tegen de politieke passiviteit rond klimaatverandering.

"Ja, ik spijbel, maar mijn moeder is op de hoogte en is ermee akkoord", vertelde Lou, een leerlinge van veertien jaar. Ze was een van de tweehonderd leerlingen die verzamelden op een straathoek in de Canadese grootstad. "Onze planeet staat in brand", "Join the green side" ('Kom naar de groene kant', een referentie naar Star Wars, nvdr), "Er is geen plan-eet B", stond er op de spandoeken van de jongeren, die manifesteerden onder een winterzonnetje.

BAM! Hundreds of students in #Montreal walking out of class to join the world wide movement for action on the growing #climate crisis.



Our house is on fire, act like it.#ActOnClimate #cdnpoli #qcpoli #climatestrike #youthstrike4climate #fridaysforfuture #greveclimat #polqc pic.twitter.com/vu2UNI9A3y Mike Hudema(@ MikeHudema) link

"Dit is onze toekomst, en om verandering te bewerkstelligen, is het belangrijker om een namiddag te betogen dan twee lessen te volgen", zei Lia, vijftien jaar jong. Het is al de tweede week op rij dat de studenten in Montréal bijeenkomen. Ze zullen het daar niet bij houden: midden maart staat een klimaatmars op het programma waar ook universiteitsstudenten aan zullen deelnemen.



"We hebben de beweging in Europa gezien en doen nu hetzelfde hier", zei Etienne, ook vijftien. Ze verwezen naar de tienduizenden spijbelende scholieren in België, maar ook die in andere landen als Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. In Parijs kwamen vrijdag tweehonderd jongeren op straat. Ook in Australië was er al klimaatprotest van jongeren, geïnspireerd door de zestienjarige klimaatactiviste Greta Thunberg uit Zweden.

