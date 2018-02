Actie op President's Day: 10 procent korting op dodelijk wapenaccessoire Redactie

19 februari 2018

20u05

Bron: The Guardian 3 Een Amerikaanse wapenfabrikant organiseert vandaag, ter gelegenheid van President's Day, een speciale actie op bump stocks, het toestel dat de schutter van Las Vegas gebruikte om zijn wapens krachtiger te maken. De fabrikant biedt een korting van 10% aan met de code 'MAGA'.

Dat is een verwijzing naar de campagneslogan van president Donald Trump: 'Make America Great Again', en die van de bescherming van het vrije wapenbezit een speerpunt maakte in de presidentsrace. "#HeresToFreedom", schrijft het bedrijf Slide Fire Solutions in Moran, Texas in een marketingmail waarin de kortingsactie werd aangekondigd.

Verbod

Bump stocks maken semi-automatische geweren sneller, waardoor ze zoveel kogels kunnen afvuren als een machinegeweer. Voor de schietpartij in Las Vegas, waarbij 58 mensen om het leven kwamen, waren bump stocks een obscuur accessoire dat populair was bij wapenliefhebbers.

Na het drama toonden de National Rifle Association en het Witte Huis enige bereidheid om de verkoop ervan in te perken, maar de discussie in het Congres stierf een stille dood. Enkele staten en steden hebben de verkoop van bump stocks wel verboden.

Background checks

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de actie van Slide Fire Solutions. Ook liet het in het midden of de president nu al dan niet voorstander is van verdere beperkingen op bump stocks.

Enkele dagen na een schietpartij in een school in Florida heeft woordvoerder Sarah Huckabee Sanders wel gezegd dat de president "open staat voor een verbetering van de background checks" voor de wapenverkoop.