Actie om gepeste Quaden (9) met dwerggroei naar Disneyland te sturen levert bijna 200.000 dollar op Hans Renier

21 februari 2020

09u02 0 Buitenland Beelden die een wanhopige mama verspreidde, waarin haar gepeste zoon met dwerggroei roept dat hij dood wil, brengen een ongeziene actie tegen pesten op gang. De Amerikaanse acteur Brad Williams, zelf ook met dwerggroei geboren, startte een GoFundMe-pagina om Quaden (9) naar Disneyland te sturen. Daar is op één dag al bijna 200.000 dollar ingezameld.

De Australische jongen Quaden (9) met dwerggroei wordt door zijn klasgenoten zo zwaar aangepakt, dat hij het liefst van al dood wil. Toen zijn moeder de beelden waarin hij zijn wens om te sterven uitsprak deelde op sociale media, gingen die meteen wereldwijd viraal. Die noodkreet mist zijn effect niet.

De Amerikaanse stand-upcomedian en acteur Brad Williams werd zelf ook geboren met achondroplasie, een soort dwerggroei. “Dit verhaal grijpt me erg aan”, schrijft Willians in een post op Instagram. “Daarom start ik een GoFundMe-pagina om Quaden en zijn moeder naar Amerika te laten vliegen en naar Disneyland te sturen.” Hij wilde 10.000 dollar inzamelen, maar vanmorgen stond de teller al bijna op 180.000 dollar (166.000 euro).

Facetime

“Het geld dat overblijft nadat Quaden Disneyland heeft bezocht, doneren we aan goede doelen tegen pesten en misbruik”, liet Williams intussen weten. Een post op Instagram toont dat hij via Facetime al contact had met Quaden. “Ik zal er alles aan doen opdat elke cent goed besteed wordt”, zegt Williams.

De meeste giften kwamen voorlopig uit de VS, gevolgd door Australië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nieuw Zeeland.

De Australische acteur Hugh Jackman, bekend van de films X-Men en Swordfish, sprak zijn steun uit in een filmpje dat hij op Twitter postte. “Quaden, je bent sterker dan je zelf denkt, en weet dat ik jouw vriend wil zijn”, klinkt het. “Laat ons allemaal lief zijn voor elkaar. Pesten is niet oké. Het leven is al moeilijk genoeg.”

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953 Hugh Jackman(@ RealHughJackman) link

Gisteren kwam er voor Quaden ook al steun vanuit de sportwereld. Als grote fan van de Indigenous All Stars (een Australisch rugbyteam; nvdr) mag Quaden volgende zaterdag samen met de ploeg het veld op.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.