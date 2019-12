Actie Nederlandse boeren bij luchthaven Eindhoven voorbij ADN AW

13 december 2019

15u12

Boze boeren trokken vanmiddag in Nederland met tractoren vanuit Den Bosch richting Eindhoven met als doel de luchthaven plat te leggen. Passagiers ondervonden alvast grote hinder. Zo was de parkeergarage geblokkeerd waardoor reizigers er niet meer in of uit konden. Intussen lijkt de actie voorbij. De boeren rijden met hun tractoren weg van het luchthaventerrein. Hoewel het verkeer rond het vliegveld nog flink vaststaat, is de verwachting dat de overlast snel zal afnemen.

De boeren trokken onverwacht naar de luchthaven. Het ging om tientallen tractoren, mogelijk wel tachtig. De stoet werd begeleid door de politie.

De boeren waren eerst in Den Bosch voor een protest tegen het stikstofbeleid. Hun tocht richting Eindhoven zorgde voor flinke vertraging op de snelweg A2. In Eindhoven werd de weg naar de parkeergarage van de luchthaven even geblokkeerd. Het luchtverkeer raakte niet verstoord door de situatie, zegt een woordvoerder van de luchthaven.

Onder vuur

In de stikstofdiscussie bij onze noorderburen liggen de luchthavens zowel vanuit de boerensector als vanuit de milieubeweging al een poosje onder vuur, weet de regionale zender Omroep Brabant. Vanaf het begin van de boerenprotesten stellen de boeren dat zij hun stikstofuitstoot moeten reduceren, terwijl andere bedrijven gewoon hun gang mogen gaan.

Supermarkten lam

Omroep Brabant schrijft dat de actie volgens Farmers Defence Force "een voorproefje voor aanstaande woensdag" is. De actiegroep heeft aangekondigd distributiecentra te willen blokkeren om voedselvoorziening aan supermarkten lam te leggen. Maandag dient een kort geding waarmee het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) eventuele blokkades bij supermarkten wil voorkomen.

Een zegsman van Farmers Defence Force zei eerder al ook andere acties rond de feestdagen niet uit te sluiten, zoals het platleggen van Schiphol of het verkeer in heel Nederland. "Of alles tegelijk.”