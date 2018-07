Acteur (60) krijgt hartstilstand en is 7 minuten lang dood. Hij vertelt nu over wat hij ervoer KVDS

15 juli 2018

10u32

Bron: Daily Mail, The Sun 0 Een Britse acteur die een hartstilstand kreeg en pas na 7 minuten gereanimeerd kon worden, heeft getuigd over wat hij ervoer in de korte tijdspanne dat hij overleden was. Het gaf Shiv Grewal (60) – die de wetenschap naar eigen zeggen een warm hart toedraagt en van nature uit een cynicus is – een compleet nieuwe kijk op het leven.

De acteur had de rol van Don Pedro vertolkt in ‘Much Ado About Nothing’ van de Royal Shakespeare Company, toen op 9 februari 2013 het noodlot toesloeg. Hij was net uit lunchen geweest met zijn vrouw Alison (50) en hoewel hij nooit gezondheidsproblemen had gehad, voelde hij zich erg moe worden op weg naar huis in Peckham, Londen. Hij kreeg moeite met spreken en ging meteen liggen toen het koppel thuiskwam. Intussen belde Alison het noodnummer.

Reanimeren

Terwijl ze aan de telefoon was, zag ze de ogen van Shiv terugrollen in hun kassen. Ze gilde tegen de operator dat die onmiddellijk een ambulance moest sturen. “Dat was het laatste wat ik me kan herinneren”, aldus de acteur. Zijn hart bleek het begeven te hebben. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar het duurde 7 minuten eer hij erdoor kwam.





“Op een of andere manier wist ik dat ik dood was”, vertelt hij. “Ik besefte dat mijn brein aan het sterven was en om hulp riep. Op hetzelfde moment ervoer ik alles los van mijn lichaam. Het was alsof ik me in een leegte bevond, maar ik kon wel emoties en gevoelens waarnemen. Ondanks het feit dat ik wist dat ik dood was, besefte ik dat ik nog terug kon.” (lees hieronder verder)

“Ik begreep ook dat ik kon reïncarneren, maar dat wilde ik nog niet”, gaat hij verder. “Ik wilde terug naar het leven, naar de materiële wereld en naar mijn vrouw. Ik eiste dat ik terug kon gaan en mijn wens kwam uit. De hele ervaring was als dromen terwijl je wakker bent.”

“Ik had geen lichaam meer. Ik denk dat je het wat kan vergelijken met zwemmen: je voelt je gewichtloos en los van de fysieke wereld. Op zeker moment reisde ik voorbij de maan en kon ik meteorieten zien en het heelal”, doet hij zijn verhaal.

Coma

De acteur werd naar het Kings College Hospital gevoerd, waar hij meteen geopereerd werd. Met een stent werd de dichtgeslibde slagader van zijn hart weer vrijgemaakt. Zijn hersenen hadden echter een tijdje geen zuurstof gehad en om daarvan te herstellen werd hij in een coma gebracht, waar hij pas een maand later uit ontwaakte. Daarna moest hij weer leren praten en stappen. (lees hieronder verder)

Vijf jaar later is hij nog altijd niet volledig hersteld. Hij kon ook nog niet terugkeren naar het toneel omdat hij problemen blijft hebben met zijn spraak en zijn mobiliteit. Hij heeft ook epilepsie. Door middel van kunst probeert hij nu een uitlaatklep te vinden. In zijn werk tracht hij onder meer een beeld te schetsen van wat hij meemaakte in de 7 minuten dat hij dood was.

Revalidatie

“Ik herinner me nog alles en probeer dat te vertalen in kunst”, zegt hij. “Het is erg therapeutisch gebleken. Het helpt me bij mijn revalidatie en helpt me ook om te begrijpen wat ik meemaakte. Ik heb er een rotsvast geloof aan overgehouden dat er leven is na de dood. Hoewel ik de wetenschap een warm hart toedraag en van nature een cynicus ben. Ik vrees de dood nu minder. Maar besef tegelijk hoe waardevol alles is dat ik in dit leven heb. Ik ben dankbaar dat ik er nog ben.”

Het werk van Grewal is abstract en toont vage lijnen en levendige kleuren. Hij noemt het een vertaling van de kosmische reis die hij ervoer. Je kan het zelf zien tijdens een expositie in The Sanctum Hotel in Soho. ‘Reboot’ loopt er van 15 augustus tot 24 september.

What happens when we die? Experience images from another world at my first major art exhibition #Reboot @karmasanctumldn from August 15. Register here for free tickets: https://bit.ly/2NI1Gwb #Reboot #Art #London #exhibition #life #death #science #artist #consciousness #cosmic #scifi 33 Likes, 3 Comments - shiv grewal (@artshivinder) on Instagram: "What happens when we die? Experience images from another world at my first major art exhibition..."