Achttiende Democratische presidentskandidaat meldt zich Redactie

09 april 2019

02u04

Bron: AD 0 Eric Swalwell, een Democraat die in het Huis van Afgevaardigden een district in de staat Californië vertegenwoordigt, doet een gooi naar het presidentschap. Swalwell is al de achttiende Democraat die hoopt op de nominatie van zijn partij en uiteindelijk een baan in het Witte Huis.

De 38-jarige politicus kondigde zijn kandidatuur aan in het programma Late Show with Stephen Colbert. Hij vergeleek de VS in haar huidige vorm met ‘drijfzand', waarin Amerikanen maar blijven rennen maar uiteindelijk nergens terechtkomen.

Swalwell heeft al meerdere trips gemaakt naar de staten Iowa en New Hampshire, waar historisch de eerste voorverkiezingen worden gehouden. De Democraat, die er al vier termijnen in het Huis op heeft zitten, geniet geen grote landelijke bekendheid en wordt niet gezien als een grote kanshebber. Hij laat zich daardoor niet weerhouden: “Ik heb al veel gedaan, maar ik kan nog meer doen.”

De komende maand worden er nog meerdere kandidaten verwacht op het toch al overvolle speelveld: voormalig vicepresident Joe Biden zou nog steeds een kandidatuur overwegen, ook na recente beschuldigingen van ongevraagde aanrakingen.

Are you ready America? Let's go big, be bold, and do good! pic.twitter.com/gk9SPDT4FN Eric Swalwell(@ ericswalwell) link