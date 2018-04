Achttien Syrische soldaten gestorven na gevecht met IS in Damascus KVE

24 april 2018

18u25

Bron: Belga 0 De voorbije vierentwintig uur zijn minstens achttien Syrische soldaten in Damascus om het leven gekomen bij een gevecht met jihadisten van de extremistische groep Islamitische Staat (IS). Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

De voorbije zes dagen zijn er volgens het Syrisch Observatorium 52 soldaten en 35 jihadisten van IS omgekomen na een strijd die plaatsvond in de zuidelijke buitenwijk van de Syrische hoofdstad.

Het gevecht tussen IS-strijders en overheidstroepen startte donderdag toen er geen akkoord kon gevonden worden over het verwijderen van IS-militanten uit de regio Damascus. Sindsdien bombardeert het regime van Bashar Al-Assad onophoudelijk Palestijnse vluchtelingenkampen in Jarmuk en naburige wijken, zoals Hajar al-Aswad en Qadam, die onder controle van IS staan. IS antwoordde op het offensief van Assad door regeringsgebied te bestoken met raketten.

Sana, het officiële persagentschap van Syrië, deelde mee dat vandaag vier burgers omgekomen zijn nadat een groep jihadisten een granaat heeft laten ontploffen op een markt in het zuiden van de Syrische hoofdstad.

Gebieden in het zuiden van Damascus zijn sinds 2015 in de handen van IS. Nu worden deze geviseerd door het Syrische regime nadat Damascus aankondigde alle rebellenregio's in Oost-Ghouta te willen heroveren.

Voor de start van het Syrisch conflict in 2011 ving Jarmuk ongeveer 160.000 Palestijnse vluchtelingen op. Nu wonen er slechts nog enkele duizenden.

Momenteel bezit IS niet meer dan 5 procent van het Syrisch grondgebied. Dit is sterk afgenomen sinds hun hoogtepunt in 2014-2015 toen, volgens de BBC, meer dan 10 miljoen mensen onder het gezag van IS leefden. Het Syrisch conflict heeft sinds 2011 meer dan 350.000 doden veroorzaakt en miljoenen mensen hebben hun thuis moeten achterlaten en vluchten.