Achttien rebellen gedood in Jemen bij gevechten aan Saoedische grens KVE

13u37

Bron: Belga 0 AFP Soldaten van het Jemenitische leger hebben bij gevechten aan de Saoedische grens achttien rebellen om het leven gebracht. Het regeringsleger, dat gesteund wordt vanuit Riyad, is erin geslaagd de controle te verwerven over verschillende dorpen aan de Saoedische grens. Dat heeft het leger meegedeeld.

De confrontatie vond plaats in de buurt van de haven van de stad Midi, in het noordwesten van Jemen. De haven zelf is nog altijd in handen van de sjiitische Houthi-rebellen.



Volgens bronnen binnen het leger zouden sinds zondag ook vier Houthu-commandanten gedood zijn bij luchtaanvallen.



In Jemen vechten sjiitische Houthi-rebellen een verbeten burgeroorlog uit tegen aanhangers van president Abd Rabu Mansour Hadi. Die laatste groep krijgt de luchtsteun van een Arabische coalitie onder leiding van het soennitische Saoedi-Arabië. Het geweld heeft sinds maart 2015 al aan minstens 8.500 mensen het leven gekost. Er zouden ook 49.000 mensen gewond zijn geraakt in het land, dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bovendien nog getroffen wordt door een ernstige humanitaire crisis.





Lees ook: VN opent onderzoek naar oorlogsmisdaden in Jemen