Achttien niet-begeleide minderjarigen uit Griekse migrantenkampen aangekomen in ons land SVM

04 augustus 2020

21u37

Bron: Belga 10 Achttien niet-begeleide minderjarigen uit Griekse migrantenkampen zijn in ons land aangekomen in het kader van een herplaatsing. Dat maakte het asielagentschap Fedasil bekend. Herplaatsing van asielzoekers is een solidariteitsmechanisme dat de Europese Unie heeft uitgewerkt om lidstaten met een grote migratiedruk te ondersteunen. Griekenland heeft gevraagd om jonge kwetsbare migranten te herplaatsen.

De Belgische regering had zich op 8 mei akkoord verklaard om deze achttien niet-begeleide kinderen en tieners op te nemen. Ze verbleven zonder ouder of voogd in kampen op Lesbos en Samos. De jongste is negen jaar, de oudste pas net 18 jaar. Er zit één meisje tussen.

De jongeren komen uit Afghanistan, Syrië, Iran, Somalië en Guinée. Ze zijn allemaal getest op corona voor hun afreis naar België en mochten alleen met een negatief resultaat naar ons land komen.

Opvangtraject

De jongeren zullen volgens Fedasil het normale opvangtraject volgen dat voorzien is voor niet-begeleide minderjarigen. Fedasil vangt hen eerst op in een van onze speciaal voorziene observatie- en oriëntatiecentra. Na een verblijf van twee tot vier weken verhuizen ze naar een opvangstructuur die het best aansluit bij hun noden. Dat kan een centrum van Fedasil of het Rode Kruis zijn, maar ook een opvangplaats die beheerd wordt door de gemeenschappen. Het is ook tijdens dit traject dat ons land hun asielaanvraag zal onderzoeken.

1.600 jongeren

De Europese Commissie had een oproep gelanceerd om 1.600 niet-begeleide minderjarigen te herplaatsen. Naast België doen nog tien andere EU-lidstaten mee aan het programma: Bulgarije, Frankrijk, Kroatië, Finland, Duitsland, Ierland, Portugal, Luxemburg, Litouwen en Slovenië. Volgens de EU-Commissie heeft ook Noorwegen laten weten dat het wil meedoen.

Tien procent is jonger dan 14 jaar

Er zijn sinds april al 200 kinderen aangekomen in Luxemburg, Duitsland, Portugal en Finland. Duitsland heeft te kennen gegeven 243 kinderen te willen opnemen die zeer ziek of erg kwetsbaar zijn. Portugal zal 500 kinderen opnemen en Frankrijk 350.

Zo'n 5.000 niet-begeleide kinderen en tieners verbleven in de maand maart in Griekenland. Circa 10 procent is jonger dan 14 jaar en meer dan 70 procent tussen 16 en 18 jaar. In meer dan 90 procent van de gevallen gaat het om jongens. De meesten komen uit Afghanistan, Pakistan en Syrië.