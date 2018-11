Achttien migranten gered die met bootjes Kanaal probeerden over te steken

jv

22 november 2018

10u11

Bron: afp

Achttien migranten zijn afgelopen nacht gered bij een poging om met twee bootjes het Kanaal over te steken. Dat is bij de maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee in Frankrijk vernomen.