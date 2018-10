Achttien maanden effectief geëist tegen "vals slachtoffer' van Parijse aanslagen Redactie

Bron: AFP/BELGA 1 Het parket van Parijs heeft achttien maanden effectieve gevangenis gevorderd voor Alexandra D., een 32-jarige vrouw die heeft bekend zich als een vals slachtoffer van de schietpartij op het terras van het Parijse café Le Carillon bij de jihadistische aanslagen van 13 november 2015 te hebben gepresenteerd.

"Hebzucht markeert dit dossier", zei de procureur terwijl de vrouw, beschuldigd van afpersing en het afleggen van valse verklaringen, verzekerde "nooit op geldgewin uit te zijn geweest".

Tussen januari 2016 en mei 2017 zou D. verscheidene wetsovertredingen hebben begaan, waaronder het oplichten voor 20.000 euro van het garantiefonds voor slachtoffers van de terreur.

Schot in elleboog

Kort na de aanslagenreeks in Parijs bood Alexandra zich bij de politie aan met het getuigenis dat zij zich op het moment van de aanslagen op het terras van de bar Le Carillon bevond, en dat jihadisten twee vrienden hadden doodgeschoten. Naar eigen zeggen werd zij in de elleboog geraakt door een schot uit een kalasjnikov. Als bewijs presenteerde zij een litteken als gevolg van het operatief "verwijderen van de kogel".

Inconsistenties in haar verklaring leidden evenwel naar een gerechtelijk onderzoek. De dag na de aanslagen had de vrouw aan verscheidene media verklaard dat zij een stamgaste van Le Carillon was, maar er de avond van de aanslagen niet was.

Tegen Alexandra D. werd klacht ingediend door de vereniging Life for Paris en de AFVT, de Association française des victimes du terrorisme.

De vrouw erkende al wenend haar schuld en vroeg vergiffenis van de slachtoffers.