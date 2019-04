Achttien gewonden bij bomexplosie in zuiden van Filipijnen KVE

03 april 2019

16u17

Bij de explosie van een bom zijn in het zuiden van de Filipijnen achttien mensen gewond geraakt. Dat heeft het leger gemeld. De ontploffing gebeurde in een restaurant in Isulan, in de provincie Sultan Kudarat, een duizendtal kilometer ten zuiden van Manilla.

De politie is een onderzoek gestart naar het mogelijke motief van de aanval. "De eigenaar heeft vorige week een afpersingsbrief ontvangen, maar hij heeft de autoriteiten niet op de hoogte gebracht", aldus generaal Cirilito Sobejana. "We hebben de eigenaar gevraagd om de brief over te maken en gaan ernaar kijken.”

Ook onderzoeken de autoriteiten de piste van de mogelijke betrokkenheid van moslimseparatisten, als wraak voor de verliezen die ze leden tijdens recente militaire operaties.

Regeringstroepen hebben in de afgelopen maanden operaties gelanceerd tegen de Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF). Verschillende leden zijn daarbij omgekomen, anderen werden opgepakt. Daarnaast werden rebellenkampen Heroverd. BIFF heeft zich afgescheiden van een rebellengroep die in 2014 een vredesakkoord sloot met de overheid. De groep is gelinkt aan terreurgroep Islamitische Staat.