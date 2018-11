Achttien Eurowings-vluchten geschrapt in Düsseldorf door staking LH

20 november 2018

10u52

Bron: Belga 0 Door een staking van het cabinepersoneel van Eurowings, zustermaatschappij van Brussels Airlines, zijn vandaag op de luchthaven van Düsseldorf achttien vluchten geschrapt. Dat heeft Eurowings bekendgemaakt.

De Duitse vakbond Verdi had gisteravond het cabinepersoneel opgeroepen om het werk neer te leggen door een loonconflict. De directie van Eurowings liet weten de staking te betreuren, omdat de gesprekken met de vakbonden nog aan de gang zijn.

Brussels Airlines voert vanuit Düsseldorf langeafstandsvluchten uit voor Eurowings. Vandaag is er zo’n vlucht gepland, naar Fort Myers in Florida. “Het personeel van Brussels Airlines in Düsseldorf staakt niet mee”, zegt woordvoerster Maaike Andries. “Er is geen impact op onze vluchten.”