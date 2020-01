Achttien doden bij crash van vliegtuig in Darfur

02 januari 2020

Achttien personen, onder wie veertien kinderen, zijn vandaag om het leven gekomen bij een crash van een Sudanees militair vliegtuig kort na het opstijgen in Darfur, de onrustige regio in het westen van Sudan. Het vliegtuig had er humanitaire hulp naartoe gebracht, zegt het leger in een persbericht.