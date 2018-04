Achttien doden bij brand in Chinese karaokebar IB

24 april 2018

03u15

Bron: Belga 1 Bij een brand in een karaokebar in het centrum van China zijn deze nacht achttien mensen omgekomen. Dat meldden de lokale autoriteiten. Vijf mensen raakten gewond.

De brand brak dinsdag om 0.30 uur lokale tijd (maandag 18.30 uur Belgische tijd) uit in het drie verdiepingen tellende gebouw in Qinyang, een stad in de provincie Gansu.

Volgens de lokale overheid was het vuur binnen het half uur geblust.

De politie gaat ervan uit dat de brand werd aangestoken.