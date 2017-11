Achtjarige uit klauwen netwerk kinderporno gered in Thailand EB

19u53

Bron: DPA 0 ANP XTRA In Thailand hebben plaatselijke speurders en collega's van de Amerikaanse federale recherche FBI een kinderpornonetwerk opgerold. Er zijn dertien mannen, onder wie vier Amerikaanse burgers, achter de tralies geplaatst. Dat hebben de autoriteiten in Bangkok dinsdag meegedeeld.

De gemeenschappelijke operatie van speurders uit beide landen dateert van september en oktober. Eén van de dertien arrestanten wordt in de VS aangeklaagd. De Thaise autoriteiten klagen de anderen aan, onder meer voor seksueel misbruik van kinderen. De autoriteiten hebben tien minderjarigen, van wie de jongste acht jaar is, in veiligheid gebracht.

Thailand is één van de vijf landen die met de VS samenwerken in de strijd tegen kinderporno. De andere landen zijn Canada, Groot-Brittannië, Cambodja en de Filipijnen.