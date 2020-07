Achtjarige jongen doodgeschoten in Amerikaans winkelcentrum, drie gewonden AW

04 juli 2020

09u39

Bron: Belga 0 In de Amerikaanse staat Alabama is gisteren een 8-jarige jongen in een winkelcentrum doodgeschoten. Er raakten nog drie andere mensen gewond, onder wie een minderjarig meisje. Over de precieze omstandigheden van de schietpartij bestaat nog onduidelijkheid, zo berichten Amerikaanse media.

De feiten speelden zich vrijdagnamiddag (lokale tijd) af in een shoppingmall in Hoover, Alabama. Er werden meerdere schoten afgevuurd, waarbij enkele aanwezigen werden geraakt. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De politie tast in het duister over het motief en de dader(s). Het onderzoek loopt.



Het winkelcentrum is geëvacueerd en blijft vandaag gesloten. Vorig jaar kwam bij een schietpartij op dezelfde plaats ook al een persoon om het leven.

