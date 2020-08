Achterstand van Trump op Biden aanzienlijk verkleind in nieuwe poll KVE

17 augustus 2020

10u56

Bron: Bild, CNN 4 Minder dan drie maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen blijkt dat Trump zijn achterstand op Joe Biden voor een stuk heeft goedgemaakt. Volgens een nieuwe poll zei 50 procent van de bevraagden Biden en Kamala Harris te steunen, terwijl 46 procent een voorkeur had voor Trump en zijn vicepresident Mike Pence. Dat meldt CNN.

Onderzoeksbureau SSRS bevroeg 1.108 kiezers tussen 12 en 15 augustus - dat is net nadat Kamala Harris officieel werd voorgesteld als running mate van Joe Biden.

Tijdens een bevraging begin juni had nog 55 procent aangegeven voor Biden te zullen stemmen. Trump lag toen duidelijk achter en kon slechts 41 procent van de deelnemers aan de peiling bekoren. Terwijl de kloof in juni nog veertien procentpunt bedroeg, heeft de huidige president de laatste weken een groot stuk van de achterstand kunnen goedmaken.



In vijftien swing states, waarin de electorale meerderheden vaak wisselen tussen Republikeinen en Democraten, lijkt het opnieuw uit te draaien op een nek-aan-nekrace met 49 procent voor Biden en 48 procent voor Trump.

Belangrijke thema’s

De economie, het coronavirus, de gezondheidszorg, het wapenbeleid en rassenverhoudingen zijn thema’s die door minstens 40 procent van de kiezers als extreem belangrijk worden beschouwd. Maar er zijn grote verschillen tussen de kiezers van Biden en Trump als het aankomt op het belang van deze kwesties.

Zeventig procent van de Biden-kiezers zegt dat het coronavirus van cruciaal belang is, tegenover 24 procent van de Trump-stemmers. Bij de aanhangers van Trump vindt 57 procent de economie erg belangrijk, terwijl slechts 37 procent van de Biden-kiezers het daarmee eens is. De meerderheid van de Biden-aanhangers (telkens 57 procent) noemt gezondheidszorg en rassenrelaties buitengewoon belangrijk, terwijl slechts ongeveer 1 op de 5 Trump-kiezers het daarmee eens is.

