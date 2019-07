Achtergelaten peuter uit auto bevrijd net over Belgische grens

12 juli 2019

17u37

Bron: ANP

Een kindje van twee jaar oud heeft vanochtend ongeveer anderhalf uur alleen in een warme auto opgesloten gezeten op de parking van een bedrijf in Elsloo, net over de Belgische grens, ten noorden van Maastricht. De peuter bleef ongedeerd. De politie heeft de moeder een "fikse waarschuwing" gegeven, maar geen boete.