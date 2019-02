Achtergelaten peuter sterft in snikhete auto: twee kinderverzorgsters riskeren tot 18 jaar cel jv

05 februari 2019

11u03

Bron: People 0 In de Amerikaanse staat New Mexico is het proces van start gegaan tegen een moeder en haar dochter die daar een crèche uitbaatten, tot het in juli 2017 mis liep. Mary en Sandi Taylor lieten toen “verstrooid” twee peuters meer dan een uur lang achter in een snikhete wagen. Een van de meisjes overleefde het niet. Beide kinderverzorgsters riskeren nu tot 18 jaar cel.

Het lunchuitstapje naar het park zat erop, die zomerdag in juli 2017. Maar terug bij de kinderopvang in Portales (New Mexico), haalde uitbaatster Sandi Taylor (33) slechts vier van de zes kindjes uit de auto. Ze was naar eigen zeggen even “verstrooid”, telde de peuters niet, en liet de twee jongsten, Maliyah Jones (22 maanden) en Aubrianna Loya (2 jaar), achter in de broeiend hete wagen.

Sandi was nog wel van plan om ze nog te gaan halen, maar ze werd naar eigen zeggen afgeleid door iets, en begon daarna aan wat papierwerk. Sandi’s moeder en mede-uitbaatster van de crèche, Mary (64), was in de kinderopvang bij de andere peuters gebleven. Ook zij dacht niet meer aan de twee achtergelaten meisjes in de auto. De gevolgen waren rampzalig.

Toen de kinderverzorgsters hun nalatigheid doorhadden, belden ze meteen de hulpdiensten. Het was 32 graden die dinsdag en de lichaamstemperatuur van de meisjes in de auto was opgelopen tot 42 graden. Aubrianna werd in kritieke toestand overgevlogen naar het ziekenhuis, maar voor de kleine Maliyah kon geen hulp meer baten.

Moeder en dochter Taylor staan nu terecht voor kindermishandeling, met ernstige letsels en, in het geval van Maliyah, met de dood tot gevolg. Op de eerste dag van het proces werd de noodoproep afgespeeld in de rechtszaal en werden bodycamopnames van de politie getoond. Daarop was te zien dat de politie Maliyah dood aantrof in de auto en Aubrianna probeerde te reanimeren. Er kwamen ook vijf getuigen aan het woord, onder wie de mama’s van de twee meisjes.

Het proces loopt waarschijnlijk nog tot donderdag. De betrokken kinderopvang sloot na het vreselijke incident de deuren. Mary en Sandi Taylor kunnen allebei tot 18 jaar cel krijgen.