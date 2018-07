Achtergelaten baby overleeft negen uur in nat en koud bos: "Een mirakel" IB

10 juli 2018

02u30

Bron: ABC News, The Guardian 2 Een vijf maanden oude baby is miraculeus genoeg levend teruggevonden nadat hij op een koude, natte dag achtergelaten werd in een bos in het westen van Montana in de Verenigde Staten.

Het jongetje werd gevonden onder een stapel takken en bladeren in de bossen in het westen van Montana. Het kind was helemaal nat en koud en was enkel gekleed in een doorweekt, vies rompertje, maar stelde het ondanks alles goed, met slechts enkele kleine verwondingen.

De county sheriff van Missoula werd rond acht uur ’s avonds opgeroepen omdat een man een aantal mensen in de buurt van de Lolo Hot Springs in het Lolo nationale park bedreigde. Ook zou hij geroepen hebben dat er een levende baby in het bos begraven lag.

Acht graden Celsius

De man werd opgepakt en de sheriff stelde haastig een groep agenten samen die het bos moest gaan uitkammen. Pas na zes uur zoeken werd het jongetje rond half drie ’s nachts met het gezichtje naar beneden gevonden. Het kindje had alleen maar een nat rompertje aan, terwijl het slechts acht graden was. “Hij had enkele kleine schaafwonden en blauwe plekken, maar verkeert verder in een goede gezondheid”, zegt een woordvoerster van de lokale politie van Missoula. De politie gaat ervan uit dat de baby minstens negen uur in het bos gelegen heeft.

De baby is naar het ziekenhuis gebracht. De voogdij over het kind ligt voorlopig bij de staat, die verder geen commentaar wilde geven over wanneer en waar het kind geplaatst gaat worden.

De opgepakte man, de 32-jarige Francis Crowley, is intussen beschuldigd van het in gevaar brengen van het kind en volgens de politie meerdere aanklachten verwachten. De relatie van de man tot het kind is op dit moment nog niet duidelijk, evenmin als wat het kindje in de laatste 24 uur voor de vondst allemaal heeft moeten doorstaan.